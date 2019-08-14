“流窜”的牙齿成鼻炎肇事者

湖北红安的17岁女孩经常流鼻涕，一直以为是得了鼻炎。最近因为牙齿发炎到当地医院就诊，拍片时意外发现引起鼻炎的肇事者，竟然是一颗“流窜”到鼻腔里的牙齿。武汉市中心医院后湖院区耳鼻喉科医生通过微创手术，从她的鼻窦里取出了这颗异位牙。

17岁的小静（化名）是一名高中生，两年前开始就不明原因流脓鼻涕、鼻塞。父母以为小静得了鼻炎，便给她买了一些治鼻炎的药，但症状一直也没减轻。近日，小静发现牙齿开始流脓，且散发着难闻的气味，父母忙带她到当地医院就诊。拍片显示，上牙床少了一颗牙齿，而鼻腔里却多了一颗牙齿。为进一步治疗，家长带小静来到武汉市中心医院后湖院区耳鼻喉科。

CT检查发现，小静鼻窦处有个白色的物体，形状很像牙齿。该科医生孙苏光初步判断可能是含牙囊肿，而这个白色的物体是一颗牙齿。小静和家人都难以置信：“牙怎么会长到鼻腔里呀。”医生解释：“发病原因与患者牙齿发育过程中遭到外伤、炎症或者先天牙齿发育异常有关。”由于上颌窦含牙囊肿，已将患者上颌窦下外侧壁骨质破坏，如果病情继续发展的话，会导致上颌窦骨壁破坏，继而造成面部塌陷畸形。因此，必须手术治疗，将含牙囊肿切除。随后，耳鼻喉科专家为小静实施了微创手术，在鼻内镜下成功将囊肿和牙齿从鼻窦里取了出来。

“之前鼻塞、流脓鼻涕的症状，就是因为这颗鼻腔里的牙齿引起的炎症反应。”该院耳鼻喉科副主任医师陈伟介绍，这颗从上颌骨长入鼻腔里的牙齿，在医学上叫做异位牙。正常人的牙齿应该是在口腔里的，这位患者牙齿排列很不整齐，考虑在发育过程中因为发育缺陷，牙齿没有萌生到正确位置，往上生长，靠近鼻腔和上颌窦，一般在小时候并没有明显不适，长大后会出现鼻塞、鼻出血等症状。

专家提醒，如果经常出现鼻塞、流鼻涕、鼻部疼痛或异物感、流鼻血等症状时，最好到正规医院进行检查，不要盲目当成鼻炎来治疗。在孩子长牙的年龄时，家长要注意观察牙齿的发育情况，注意口腔卫生，如果牙齿长时间没有长出来，应及时就医。