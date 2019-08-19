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眼底拍照要散瞳

辛志坤

2019年08月19日11:11 来源：人民网-生命时报

在眼科，眼底检查十分重要，许多疾病都可以从眼底反映出来。其中，彩色眼底照相就是一项重要的检查项目。

在正常眼底中，视网膜是一层像纸一样薄的组织，其下面就是含有丰富血管的脉络膜，所以正常人的眼底呈橘红色，明亮而具有光泽。在视网膜的后极部（偏鼻侧）可以看到一个直径约1.5毫米的圆形浅红色区，称为视盘。它是视网膜血管、神经纤维进出眼球的必经之路，在患某些眼病或脑病时，视盘可以发生水肿，这就是大家平时说的视乳头水肿。在视盘的外侧，有一处颜色略深，中心凹处有一反射光点，称为黄斑，它是视力最敏锐的部分。在视盘的中央可以看到视网膜动脉和静脉，动静脉总是相伴而行，走向视网膜的周边部，以维持视网膜营养。

眼底照相检查要求能够清晰显示视网膜及视盘的结构。因此，检查过程中需要患者高度配合。

检查时患者的瞳孔直径应在4毫米以上，所以最好在暗室进行，必要时还需要使用药物散大瞳孔。在拍照过程中，患者应该集中注意力，注视设备中的视标。当操作者按下拍照按钮时，患者的眼睛会暴露在闪光灯下，因此将感到短暂的不适。此时，患者应保持镇静，短暂的眼底照相检查对眼睛不会造成伤害，经过休息后眼睛即可恢复正常。

(责编：李轶群、杨迪)


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