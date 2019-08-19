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瑞泰口腔丰台医院“爱心公益诊室”启动

2019年08月19日10:46 来源：人民网-人民健康网

8月16日，瑞尔集团旗下瑞泰口腔丰台医院“爱心公益诊室”在京启动。自此，京城南部居民也能更便捷地享受到瑞泰口腔提供的口腔医疗服务。

瑞尔集团创始人兼总裁邹其芳、瑞尔集团副总裁兼瑞泰口腔北京地区总经理程小林、中华口腔医学会老年口腔医学专业委员会主任委员栾文民、瑞尔集团副总裁杨俊丽、中国国家男子足球队队员张呈栋、北京中赫国安足球俱乐部球员侯永永、2013环球小姐中国区冠军&全球少儿时尚新星大赛中国区主席靳烨及瑞泰口腔诸多骨干成员共同出席活动。

作为居民身心健康的重要标志，口腔健康不仅影响口腔的咀嚼、发音等生理功能，还与脑卒中、心脏病、糖尿病、消化等全身系统疾病密切相关。《第四次全国口腔流行病学调查》显示，与十年前相比，居民口腔健康素养水平和健康行为情况均有不同程度的改善。然而，成人每天两次刷牙率仅为36.1%，人们对口腔健康的重视程度和保健意识仍有待提高，口腔健康行为养成尚需时日。

据介绍，这是继2012年首家医院之后，瑞泰口腔在北京的第二家二级口腔专科医院。值得一提的是，该院专门设立了“爱心公益诊室”，为弱势群体、残障人士提供定期免费口腔医疗服务，包括唐氏综合征等急需帮助的孩子。（杨海丹）

(责编：聂丛笑、杨迪)


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