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摄入类黄酮有助预防癌症和心脏病

刘霞

2019年08月19日09:19 来源：科技日报

据每日科学网站近日报道，澳大利亚科学家的一项最新研究称，摄入苹果和茶等富含类黄酮的饮食，可预防癌症和心脏病，对吸烟者和酗酒者尤为有用。

伊迪斯·考恩大学医学与健康学院的研究人员分析了来自丹麦的一个饮食、癌症和健康小组的数据，该小组评估了53048名丹麦人23年的饮食。

研究人员发现，习惯性摄入适量至大量富含类黄酮饮食的人，死于癌症或心脏病的风险较低，类黄酮是植物性食品和饮料中含有的一种化合物。

该研究负责人妮古拉·邦登诺博士表示，他们发现，摄入富含类黄酮食物的人死亡风险普遍较低，而且在因吸烟导致慢性疾病的高风险人群和每天饮酒超过两倍标准量的人群中，预防效果似乎最显著。

她说：“这些发现很重要，因为它凸显了通过鼓励人们摄取富含类黄酮食物来预防癌症和心脏病的潜力，对这些慢性疾病高发人群尤其如此。”

此外，这项研究指出，每天摄入类黄酮总量约500毫克的研究对象，罹患癌症或心脏病的风险最低。

邦登诺说：“重要的是要摄入来自不同植物性食品和饮料中的各种不同的类黄酮化合物。这很容易通过饮食实现：一杯茶、一个苹果、一个橙子、100克蓝莓和100克西兰花，就可以提供总量超过500毫克的不同类型的类黄酮。”（记者刘霞）

(责编：李轶群、杨迪)


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