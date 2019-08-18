肝功能莫名反复异常 小心“自免肝”找上门

近日，王女士在体检中发现肝功能异常，在医生的建议下进一步检查后竟被查出已经早期肝硬化！王女士感到费解：平常也没觉得哪里不舒服，家人和自己并没有什么不良生活习惯，也没有什么基础病，怎么会这样呢？

为了查明病因，王女士做了多项检查，仍然提示肝功能异常，但却不是病毒性肝炎，而是确诊为自身免疫性肝炎（简称“自免肝”）。什么叫“自免肝”？很多人可能像王女士一样“闻所未闻”，不妨来听广医三院感染疾病科专家详细解读吧。

医学指导/广州医科大学附属第三医院感染疾病科副主任医师潘兴飞

文/广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员白恬、黄璀玥

图/广州日报全媒体记者翁淑贤

自免肝： 隐匿的“肝脏杀手”

说到甲肝、乙肝、丙肝等病毒性肝病，大多数人并不陌生，但其实非病毒性肝病，如自身免疫性肝炎和脂肪肝也同样值得关注。其中自身免疫性肝炎以发病隐匿、常导致严重肝脏炎症、可快速进展为肝硬化等特征，被称作隐匿的“肝脏杀手”。

据广医三院感染疾病科副主任医师潘兴飞介绍，自身免疫性肝炎与原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎都属于“自身免疫性肝病”。之所以称其为自免肝，是因为它与人体自身免疫反应有关。与很多免疫性疾病的发病机制类似，自免肝是自身免疫系统“出错”导致的，自身免疫细胞错误地将肝细胞当做敌人进行攻击，导致肝脏受损，以致出现肝炎,严重的甚至进展为肝硬化等。

症状隐匿

近半自免肝被误诊漏诊

“有大约一半的自免肝患者出现误诊或漏诊。”潘兴飞分析说，这是因为自免肝的症状表现隐匿，常见的症状是嗜睡、乏力、极度疲倦，此外，恶心、食欲不振、体重减轻等，腹部不适或者疼痛也较常见。出现这些症状时，很多人不会联想到是肝病。

此外，还有约10%~20%的患者没有明显症状，只是在体检时意外发现反复肝功能异常，正因为无明显症状，很多患者可能连续几年都不重视、不干预。

潘兴飞指出，正是由于症状隐匿以及误诊或漏诊比例高，有约30%被诊断出时已经是肝硬化。另外，超过40%的患者还合并有另外的自身免疫性疾病，如甲状腺疾病、类风湿性关节炎、干燥综合征等。

好发于女性

妊娠存在高风险

据潘兴飞介绍，自免肝主要发生于中、青年女性，而这部分人群正好处在育龄期。他提醒说，自免肝女性患者妊娠有一定的风险，容易诱发肝炎活动，表现为恶心、食欲不振、转氨酶及胆红素升高等症状。很多在妊娠期病情稳定的自免肝女性在产后会出现肝炎活动。

有数据显示，自免肝孕妇流产率高达24%，约6％～17％的自免肝孕妇容易出现早产。虽然存在妊娠高风险，但这并不意味着自免肝女性不能怀孕分娩。但潘兴飞提醒，如确定患有自免肝，备孕或已经怀孕的女性有必要进行专业的产科护理，同时在孕期、产后定期进行评估与监测。

必要时做肝活检明确诊断

由于自免肝症状的隐匿，很多出现反复肝功能异常的患者在确诊时也容易走弯路，给临床医师也带来较大困扰。因此，潘兴飞建议，如果出现嗜睡、乏力、极度疲倦，以及恶心、食欲不振、体重减轻等，腹部不适或者疼痛等症状，在排除病毒性以及药物性、酒精性、脂肪性肝病等常见病因后，应考虑是否患上了自免肝。

“可以检测自身免疫性肝病抗体，必要时做肝穿刺活检以明确诊断。”潘兴飞说，如果确诊为自免肝，应及时治疗，长期延误诊治，可发展为肝硬化、肝衰竭。治疗上主要以免疫抑制为主，即调节自身免疫反应、抑制自身免疫力的异常表达。由于自免肝治疗的目的是缓解、防止肝病的进一步进展，因此多数自免肝都需要长期甚至是终身接受治疗。

护肝小贴士

做好日常保健 预防肝硬化

自免肝患者日常护肝尽量吃新鲜的健康食物，如应季的新鲜水果，少吃、不吃加工食品，如果酱。

为防止肝病进一步发展为肝硬化，潘兴飞建议自免肝的患者日常保健需注意以下几点:

1.不吸烟和饮酒，烟酒及刺激性食物会增加肝脏负担，导致病情恶化；

2.不乱用药，包括皮肤上贴的外用膏药;

3.尽量吃新鲜的健康食品、少吃不吃加工食品，如吃苹果，不吃苹果酱，吃番茄，不吃番茄酱；因为自身免疫性肝炎是由自身免疫反应引起的肝脏慢性炎症，经常大量吃有多种化学添加剂的加工食品、接触过多化学物质有可能会诱发自身免疫反应，导致疾病活动或加重；

4.贴身衣物穿全棉质的；

5.不染发、文眉、涂指甲油;

6.饮食以清淡、易消化的食物为主，尽量避免吃油腻、辛辣刺激的食物；

7.注意多休息，不要过于劳累，并适当地进行体育锻炼; 因为过于劳累可引起肝功能异常，适当锻炼则能增强体质，有利于自身免疫力的恢复；

8.接受正规治疗，建议患者选择正规的专业医院进行及时治疗，切勿盲目乱投医。