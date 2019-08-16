蒸汽眼罩能拯救“熊猫眼”吗

□武汉同济医院眼科主任医师 李贵刚

熬夜玩手机，加班看电脑,黑眼圈、眼袋、眼浮肿……一系列眼部问题随之出现。于是，蒸汽眼罩成了不少“熬夜党”的护眼神器。眼疲劳、眼干涩、黑眼圈……这些问题靠用蒸汽眼罩能解决吗？

在这里想提醒大家的是，应对视疲劳，不能完全寄希望于蒸汽眼罩。因为视疲劳的根源还是在于自身的用眼习惯。热敷也好，蒸汽眼罩也罢，只是可以暂时帮助我们缓解视疲劳。要解决根本问题，还是要靠大家平时多注意保护眼睛。

蒸汽眼罩能缓解眼部疲劳吗

蒸汽眼罩确实可以缓解眼部疲劳。其原理是空气中的水分与铁粉在眼罩内部发生化学反应，形成发热体，产生肉眼所无法看到的40℃左右的水蒸气。眼罩释放出来的水蒸气使得眼部组织温度升高并促进眼部血管和睑板腺管道开放，使得眼部的血液循环加快和泪液分泌增多，从而能有效缓解眼部疲劳。过度使用眼者每天睡前给眼睛来一次蒸汽热敷是非常有益的。蒸汽眼罩的发热时间一般为10分钟～20分钟，可以在眼罩变凉后再取下。

蒸汽眼罩对哪种黑眼圈有效

黑眼圈有三种类型，分别是青色黑眼圈、泪沟型黑眼圈和色素沉淀型黑眼圈。蒸汽眼罩只能通过促进血液循环的作用消除熬夜所造成的青色黑眼圈。对于后两者，蒸汽眼罩并无特殊效果。

用眼霜和面膜能去黑眼圈吗

眼霜和黑眼圈面膜对黑眼圈作用不大。以因黑色素沉积于表皮基底层的而形成的色素沉淀型黑眼圈为例，市面上绝大部分的眼霜和黑眼圈面膜所宣称的有效成分都为大分子物质，几乎无法透过人体表皮角质层，更不用提与表皮角质层相隔着透明层、颗粒层和棘细胞层的基底层了。而青色黑眼圈的成因在于更深层的血管，泪沟型在于眼周皮肤变化造成的局部阴影，眼霜和黑眼圈面膜就更帮不上忙了。

戴隐形眼镜能用蒸汽眼罩吗

对于戴隐形眼镜的人，需要在摘下隐形眼镜后再使用蒸汽眼罩。因为蒸汽眼罩在使用时温度大约在40℃左右，长时间高温环境下会加速隐形眼镜的水分蒸发，甚至变形，给眼球带来损伤。

热敷时间控制在25分钟以内

眼部热敷时除了需要注意卫生问题外，另一个要注意的就是热敷时间过长导致的低温烫伤。它是指身体长时间接触高于45℃的物体所引起的慢性烫伤，尤其在老人和儿童身上更容易出现。一般来说，热敷温度控制在40℃～50℃，时间控制在15分钟～25分钟。另外，如果出现低温烫伤，应首先用冷水冲洗至无痛感，再及时就医。

此外，购买蒸汽眼罩时，不少商家还会加送敷眼冰袋。眼部冰敷的作用与眼部热敷刚好相反，主要通过低温使局部血管收缩从而减轻局部充血，抑制感觉神经和减轻疼痛，所以可以缓解眼部的红、肿、热、痛。

缓解视疲劳关键在于护眼

随着电子设备的普及应用，人们看电脑和手机的频率越来越高。手机每年都会更新升级，人类的眼睛却已经百万年没有变化，其进化速度显然已经赶不上科技的进步了，这自然带来了一系列的眼部问题。视疲劳的原因多为长期且近距离盯着电子屏幕造成的。最常见的就是睑板腺功能障碍所导致的泪液蒸发过多，引起眼睛的干涩感和疲劳感，可通过以下途径缓解：

1.通过毛巾热敷来疏通睑板腺，而并非是单纯地滴眼药水。早晚洗脸后拿一块干净的毛巾，在40℃~50℃的水中浸湿，敷于眼睛上，时间15分钟～30分钟。热敷目的是疏通睑板腺，促进油性成分的分泌。此方法至少要坚持1个月。

2.不要长时间用眼，看一会儿要休息一会儿。可通过定时远眺，闭目养神和按摩眼部的方式来缓解眼睛疲劳。

3.有意识地多眨眼。每分钟尽量眨够20次，而且一定要眨眼到位，这样才能保证泪膜形成。

4.不要熬夜。熬夜也是导致干眼症的重要原因。

5.勤做眼保健操。眼保健操最好在热敷后进行，效果更佳。