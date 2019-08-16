远离“冰箱病”冰箱用对了才行

□北京市疾病预防控制中心营养与食品卫生所 王丽丽

“冰箱病”是指人以不适当的方式食用了存放在冰箱中的食物后，出现的腹痛、腹泻、呕吐等肠胃道不适反应。

“冰箱病”的原因有两个

一方面，冰箱取出的食品温度与人体温度相差较大，若快速进食，可反射性地引起血管收缩，血流量减少，导致生理功能失调，诱发头痛、上腹阵发性绞痛、恶心、呕吐等症状。另一方面，很多人习惯性地认为冰箱就是“保险箱”。食物储存在冰箱里是安全的，无论是生、熟食品，只要放入冰箱的食物就不会腐败变质。这种想法是错误的。其实，冰箱内存活着种类丰富的微生物，一些嗜冷菌在低温、低氧环境中都能生长，冰箱中存放的食品成为其重要污染源，如果食用不当就可能会导致食源性疾病的发生。

如何预防“冰箱病”

食物放一段时间后再食用 从冰箱取出的食物，如冷饮、冷食等，在室温下放置一段时间后再食用。对于能加热的食物，如熟食等，应彻底加热后再食用。

特殊人群少食冷食 儿童、孕妇、老年人、免疫力低下人群以及脾胃虚弱、消化能力较差的人尤其要注意，最好少吃或不吃冷饮、冷食。

定期清理冰箱 冰箱应定期清理、除菌，夏季建议每周一次。正确的流程是断电、清空，用小苏打或者洗洁精彻底清洗冰箱内部，并风干。冰箱门上的橡胶密封圈和缝隙也要记得清洗。

食品分区摆放 冰箱内的食品摆放应分区分类，生熟分开，防止交叉污染。可用塑料袋、保鲜膜或保鲜盒封装。

食物不宜摆满 冰箱内食物不要放得太满，要留一些空隙，以保证食物内部达到理想温度。

食用前检查食品质量 冰箱食品存放的时间不宜过长。食用前，应检查食品质量，尽量食用新鲜食物。