“心健康”公益行动计划落地甘肃省定西市
8月2日，“心健康”公益行动计划在甘肃省定西市正式启动。
甘肃省心血管病专业委员会主任委员白锋，定西市心血管专业委员会主任委员、定西市人民医院党委书记马启明，定西市人民医院副院长周杰尚等嘉宾出席了本次会议，来自当地200余名卫生同道也参与了此次活动。
会上，甘肃省心健康执行主席白锋、定西市人民医院党委书记马启明、甘肃省心健康公益大使周杰尚、定西市人民医院心内一科主任杨树琛等嘉宾为8名基层代表颁发定西市“心健康公益大使”聘书。
（心健康公益行动计划公益大使授牌仪式）
据了解，“心健康”公益行动计划旨在进一步推进国家卫健委“胸痛中心项目”和中国医师协会“溶·会贯通”项目落地，推动优化整合医疗资源，完善区域网络救治体系，普及广大群众对胸痛认知，提高基层医院心血管医生诊疗水平，降低心脑血管病发生率、死亡率，进而助力分级诊疗，惠及基层患者。
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