心健康公益大使心健康公益行动计划

近年来，中国心血管病危险因素流行趋势呈上升态势，心血管病患病人数持续增长。心血管病死亡已居慢性病死亡原因首位。到基层开展宣传、教育、培训，建立全程性的预防、救治、康复体系，通过引入新的治疗手段、治疗药物，为基层医生提供指导、培训，让潜在患者提前知情，抢抓救治时间窗口，提高病人生存率，改善预后和生存质量，已经成为抑制心血管疾病发病率、降低危险事件、维护心脏健康的有力措施。

由此，人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起“心健康公益行动计划”。自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，助力优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，助力分级诊疗。

“心健康公益大使”

“心健康公益大使”是向为“心健康公益行动”做出突出贡献的人士授予的荣誉称号。主要面向在心血管防治领域做出贡献的临床医学专家以及相关组织机构负责人。“心健康公益大使”将发挥自身专业优势，积极参与“心健康公益行动”，在普及心脑血管预防知识、提高全民防治意识，开展医生技术培训、提升基层心血管疾病防治水平等方面，做出自己的努力和贡献。

人民健康将为“心健康公益大使”提供全媒体传播平台，展示个人形象、传播科普知识、分享爱心故事、增进医患交流。具体包括：

1、人民健康接受“心健康公益大使”针对其所在专业领域的科普稿件的投稿（限原创），文字稿件（每篇1500字以内）。通过审核后，署名科普稿件择优刊发在人民健康全媒体平台、人民好医生APP。凡累积刊发超过15篇者即可申请开设个人专栏；

2、“心健康公益大使”入驻人民好医生APP“心脑血管康友圈”，将优先为其开通个人主页。入驻方式：下载人民好医生APP——注册——入驻申请——审核——审核通过——完成入驻。完成入驻的“心健康公益大使”依据人民好医生相关规定和要求，开展精准科普并与患者互动。

3、每年统计“心健康公益大使”的线上传播度和影响力、“心健康公益行动”活动线下参与度和贡献度，对全国各地公益大使进行年度推荐初选、评议公示等环节，展示优秀“心健康公益大使”，优秀者授予“年度优秀心健康公益大使”称号。

人民健康网将刊登展示“心健康公益大使”名单，面向社会公示并接受监督。

如何成为“心健康公益大使”？

如果您也在为心血管防治做出努力，如果您也想加入到“心健康公益行动”中来，欢迎您申请报名，共同为心血管病防治作出贡献。

申请方式：下载申请表，将个人简介、相关证件、申请理由等以电子邮件形式发送至doctor@people.cn，通过筛选后我们会与您取得联系。

申请表格