科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任 阮光锋

鱼类是公认的健康食物，其味道鲜美，深受人们喜爱。但海鱼和河鱼到底哪个更好呢？

从营养上说，海鱼的DHA含量不一定比河鱼高。海鱼属于咸水鱼，河鱼为淡水鱼。很多人觉得海鱼更营养健康，其中一个理由就是认为海鱼的DHA含量更高。实际上，这可能只是人们的想象，海鱼的DHA含量并不一定比河鱼多。有研究对比鲑鱼、带鱼、黄花鱼、鲅鱼和鲳鱼5种市售海鱼和鲈鱼、鳜鱼、中华鲟、鲢鱼、鳙鱼、罗非鱼、武昌鱼、鲤鱼和草鱼9种市售河鱼进行分析发现，河鱼中的EPA和DHA含量并不比海鱼低，含量最高的甚至是淡水鲈鱼。其实，DHA 含量主要看品种，与海鱼还是河鱼无关。河鱼中的花鲢、白鲢、鲈鱼，DHA 含量很不错；海鱼中的带鱼、黄花鱼、海鳗、沙丁鱼、三文鱼，也是补充 DHA 的好选择。

从安全性来说，海鱼未必更安全。海鱼长在海洋，大家就会想到碧海蓝天，而说到河鱼，大家联想到的就是污水。所以，很多人认为海鱼更安全。然而，在全球化的今天，即使是海洋鱼类，依然可能受到环境污染。寄生虫、重金属（汞、镉、砷等污染）和持久性有机污染物（多氯联苯、多溴联苯醚）等是鱼体最常见的污染。我们先来看看寄生虫。和其他动物一样，几乎每条海鱼都可能被寄生虫感染。目前已知的海鱼寄生虫种类很多，由这些寄生虫引起的鱼病，如刺激隐核虫病、粘孢子虫病、海盘虫病等是海鱼常常面对的问题。以臭名昭著的异尖线虫为例，它就是一种全球分布的寄生虫，世界各大海域都可以找到其“虫迹”，三文鱼、大马哈鱼、金枪鱼、海鲈鱼、鳕鱼、带鱼、海鳗等，都可能被它污染。其次是重金属。有研究对北京市场上10种常见鱼肉中重金属砷等元素进行检测，结果发现，海鱼中重金属含量普遍要高于海鱼。实际上，深海中的甲基汞，由于与氯化钠（盐）分子结合，所以在环境中更难被分解，对健康危害也更大。各国健康机构提示大家不要吃的几种高汞鱼类，包括鲨鱼、旗鱼、鲭鱼、方头鱼，都是海鱼。最后看看持久性有机污染物。有研究对深圳市售鱼类中多溴联苯醚(PBDEs)的污染水平进行评估发现，海鱼中持久性污染物的含量也要高于河鱼。上海市售动物性食品中多氯联苯（PCBs）的浓度和生物有效性评估，结果发现，海鱼中PCBs的浓度水平要高于河鱼。需要提醒的是，虽然市售鱼中检出了污染物，但通常都没有超标，考虑到日常食用量，一般也不会对人们的健康产生危害，大家也不用太担心。

从口感来说，两者相差不大。有些人会说，海鱼比河鱼好吃，口感更好。的确，不同的鱼类口感是有差异的，海鱼刺相对较少，但从整体来看，河鱼、海鱼的口感并没有很大差别。而且，是否好吃跟烹调方法等多种因素有关。

无论海鱼还是河鱼，都是很好的食物，它们优质蛋白多、脂肪少、还含有不饱和脂肪酸和维生素D等。如果可以，每周应吃280~525克鱼类，到底吃河鱼还是海鱼，就看个人喜好了。▲