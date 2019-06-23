中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红

生活水平的提高让越来越多人重视食物的营养与安全，不少人选择肉类时会优先选择营养价值高的海鲜，但如何聪明又安全的选择也很重要。

深海鱼选食草的。深海鱼是公认的营养高手，但最好选择含汞量低的食草鱼。平日常见的黄花鱼、秋刀鱼、带鱼、鲅鱼、鲷鱼等都是食草海鱼，二十二碳六烯酸（又称DHA、脑黄金）含量也不低，特别是秋刀鱼。银鳕鱼也被很多人喜爱，但它的含汞量虽未超过国家许可的残留标准，但比带鱼、黄花鱼高，偶尔吃一次无需担心，建议每周不超过一次。

淡水鱼营养也不低。淡水鱼脑黄金含量也不少，其中鲈鱼就不逊色于海鱼，脂肪多的鳗鱼也不错。

贝类偶尔少量吃。贝类的脑黄金含量高，但易富集重金属，大量吃较危险，偶尔少量吃为佳。

正确烹调保营养。烹饪方式对保留营养至关重要。烤制或清蒸是保留脑黄金的最佳方式。脂肪含量高的秋刀鱼、银鳕鱼等即使油煎也不用放油；或者油煎时尽量少放油或使用不粘锅。否则脑黄金比例会大幅下降。

同时，吃海鲜时最好搭配点蔬果，蔬菜、水果、全谷物等各种富含膳食纤维的食物是清除污染的能手，奶类和豆类中的蛋白质也有利于减少汞的伤害、排出重金属，宜常吃。