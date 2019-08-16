许多耳熟能详的疾病 医学手段都无法治愈

“人体太复杂了，医学目前所知道的可能跟人体实际情况差别很大，我们可能只知道人身体的1%，甚至1%都不到。”中日友好医院呼吸与危重症医学科四部、五部主任詹庆元在谈到医学的局限性时，有着非常深刻的体会，“人身体的任何一个细胞都比一台电脑要复杂得多，更何况人体是一个由无数细胞构成的复杂系统”。

詹庆元介绍说，经过无数代人的努力，现代医学对很多疾病是有把控能力的，比如很多传染性疾病，基本上能做到早期预防。对于需要住院和门诊治疗的一些患者，甚至是早期的肿瘤患者，现代医学采用一些药物、手术治疗、介入治疗，可以让患者完全治愈，“这是我们愿意看到的，是最希望的，也是现代医学努力的目标”。

根据多年临床工作经验，詹庆元告诉中国青年报·中国青年网记者，现在普通大众对医学的期望值很高，总以为大部分疾病都能治愈。然而，“医学不是万能的，医学甚至是非常无奈的。比如，最常见的心脑血管疾病、高血压、糖尿病、慢阻肺、肿瘤等，这些疾病都是治愈不了的”。

虽然能治愈的疾病有限，但是现代医学研究出了相关疾病的预防方法，面对现代医学的无奈，这也是普通大众必须认识到，并且可以做到的。詹庆元介绍说，从一个人还没有出生时就开始的筛查工作，到吸烟、肥胖等高危因素的预防都是现代医学给出的方法。

然而，由于老百姓对医学寄予了太高的期望，导致他们轻视了预防在维护生命健康中的作用。詹庆元认为，目前非常普遍的现象是，胡吃海塞、不规律生活、不注重锻炼，等真生了病，患者到了医院以后，会发现疾病治疗起来很难，与此同时还会花费高额的医疗成本。在詹庆元看来，规律生活、坚持健身和定期体检，都是非常重要的。

常年与危重患者接触，让詹庆元觉得健康比什么都重要，因为健康是所有幸福的载体。然而，人不能永远拥有健康，死亡终究会来临，詹庆元说，面对死亡，他现在看得比较简单，“生就是死，在死亡面前，大家都逃不开”。

所以，如果有家里人到了生命终末期，詹庆元不会让他们到医院进行强行延长生命的治疗，反而更偏向于缓和医疗，希望家人在离开人世时可以少受一些痛苦。

然而实际情况是，即使詹庆元会把这些建议告诉患者及家属，但是在他主管的病房内，依然会有很多靠机器设备维持生命的患者。有一名患者已经靠呼吸机维持了9年的生命，这位已经90多岁的患者平时一个人躺在病房内，子女只在春节的时候会来病房看望他一次，其余时间都在国外工作。

詹庆元说，其核心原因是死亡教育的薄弱。詹庆元同时兼任北京协和医学院及首都医科大学博士研究生导师，在回顾自己受教育的经历时说：“在我受的初级教育中，几乎没有什么死亡教育。大学期间因为我是学医的，会有一些零散的内容，但是其他学科的大学教育中很少会有死亡教育。”

“因为我们国人大多不信宗教，因此会对死亡有一种恐惧的态度。”而这种态度蔓延到患者终末期的治疗时，就会有放弃生存质量只为延续生命长度的治疗选择。对于这些患者，其实，现代医学技术能发挥的作用非常有限。在医疗资源一定的情况下，为这些患者延续低质量的生命长度，就势必会占用其他患者的就医资源。

詹庆元会对自己的孩子进行死亡教育。在孩子五六岁时，他们一起看动画片《小鹿斑比》，当看到斑比的爸爸去世时，詹庆元告诉孩子爸爸将来也会去世。后来家里其他亲人去世时，他也会带着孩子过去，让孩子看一下死亡的过程。“我觉得这很正常，因为每个人都会去世，但是学校里没有相关课程告诉孩子们。应该让孩子明白这个事实，因为当你能坦然面对死亡的时候，才会知道怎么好好去生活”。

当大众能明白现代医学能治愈的疾病非常有限时，才会更加注重预防，这也是好好生活的重要方面。(记者 刘昶荣)