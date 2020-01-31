詹庆元：已治愈患者仍有二次感染风险 应加强防护

人民网北京1月31日电（王国菁），最近在疫情防控工作中，治愈病例与日俱增，患者被治愈出院后是否还有二次感染的危险？31日，在国家卫健委召开的新闻发布会上，中日友好医院肺炎防治专家组组长、呼吸4部主任詹庆元表示，从一般的病毒感染规律来看，病毒感染之后都会产生一定的抗体，对人体起保护作用。但有的抗体持续时间短，目前已痊愈的患者有再感染的风险，应加强防护。

詹庆元要求，已治愈的患者仍然要注意防护，同时要注意防治感冒。另外要加强康复，随着体力的恢复增加活动量，活动量大小以感到自己没有明显的疲劳感为活动标准。此外，注意心理疏导和康复，因为有部分病人经过这次疾病之后可能会形成后期的抑郁，如有必要可去看心理门诊。

詹庆元指出，新型冠状病毒感染临床发现主要累及肺，对轻症的患者没有后遗症，对于重症患者可能在一段时间内会遗留一定的肺损害修复变化，比如肺纤维化。他强调，肺的修复能力非常强，可以修复绝大部分的肺纤维化，但对极重的极少数患者，可能会在较长的时间内留下一点肺纤维化，要加强后期随访。

詹庆元建议病人要定期到门诊进行随访复查，包括肺功能、CT，便于长期管理。