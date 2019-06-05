食用油开封3个月应吃完
许多人只吃植物油或者不吃油，这种做法不利于身体健康。大连市第六人民医院营养科副主任医师李宾介绍，人的膳食中需要保证脂肪的含量，如果长时间油脂摄入不足，会导致营养不良、体力不佳等情况。另外，购买油脂产品时要注意其是否合格。
人体所需的脂肪酸有三类：多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸。在不超过摄入量的同时，最好保证均衡搭配，以预防心血管疾病的发生，还可以让身体摄入足够多的营养元素，保持身体健康。
另外，不少市民喜欢购买自榨油、散装油，但这些油的原料和生产卫生环境没有经过检验，不一定安全可靠，并且花生、玉米、大豆容易污染黄曲霉素，对人体健康危害很大。所以，提醒大家一定要到正规的销售场所购买大品牌的食用油产品，并且购买前要注意生产日期和保质期，尽量购买小包装的食用油。
食用油开封后要避光、密封、低温、防水储存，建议开封后3个月食用完。开封时间过长的食用油，不但营养成分流失严重，食用后还可能会引起不良反应，长期食用可能还会对心血管、大脑神经造成损伤。
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