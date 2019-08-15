玫琳凯在皮肤医学委员会年会上发布战略性研究成果

作为全球护肤领域的革新者之一，玫琳凯公司近年来持续活跃于国际权威皮肤医学会议。8月8-11日，2019年中国化妆品皮肤科学学术年会于中国甘肃省兰州市举办，玫琳凯受邀参与会议，并在会上发布了相关研究成果。

玫琳凯全球研发团队

国内一流皮肤学家和化妆品公司的高管出席本次大会。玫琳凯中国医学事务高级经理江以竑在大会分享了玫琳凯对于提升皮肤屏障功能及改善脸部泛红问题的战略性研究成果。

据悉，玫琳凯近期在全球学术界十分活跃，在今年6月举办的第24届世界皮肤科大会（WCD）上，玫琳凯举办了“环境与皮肤：不止是紫外线”的学术研讨会。还于第77届研究性皮肤医学协会（SID）年度会议上，公布了其最新研究成果——5种含有维生素C的水果提取物对改善皮肤的作用机理。

即将上市的前沿护肤品——玫琳凯幻时佳高阶维C精华露

“玫琳凯科学家数年如一日地致力于皮肤研究，为的是能给出真正解决消费者肌肤问题的方案。”玫琳凯首席科学官——Lucy Gildea博士如是说。“我们希望通过在全球各大皮肤学会议的交流，发挥我们在美容科学领域中的正能量角色，与全球的科学家们分享科研成果，有助于玫琳凯创造出更具卓效的前沿产品。”

玫琳凯研发团队中，有许多来自包括皮肤生物学、细胞生物学、化学及生物化学等领域的博士及知名科学家。这支专业的科学团队长期致力于进行各项突破性研究，并在科学和美容界分享那些有利于皮肤健康的重要研究成果。

每年，玫琳凯都会进行数十万次的产品和成分科学测试，以确保产品配方的安全、质量和功效。在全球，玫琳凯旗下产品拥有1500多项产品、技术和包装设计专利。去年，玫琳凯投资超过1亿美元，在德克萨斯州刘易斯维尔市建立国际先进的制造和研发中心。

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