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全国护肤日暨爱肤月系列活动圆桌会举行

2020年05月30日10:59 来源：人民网-人民健康网

日前，在中国医师协会皮肤科分会（CDA）的支持和协助下，一场由玫琳凯承办的高规格学术圆桌会议在上海成功举办。作为第14届“525全国护肤日”暨爱肤月的首发活动，此次圆桌会议专家云集，来自上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科李霞副教授，复旦大学附属华山医院皮肤科黄雯副教授，上海市皮肤病医院邹颖副教授，北京大学第一医院皮肤科主任医师吴艳，以专家视角聚焦女性四大皮肤问题——粗糙、干燥、暗沉、皱纹，从科学的角度出发，为当代女性提出了专业的护肤建议。

圆桌会上，与会专家从当代女性护肤需求、误区、建议三个方面展开了讨论。专家认为，在当代社会，随着人们生活环境压力的增大，护肤需求增加与护肤知识缺乏之间的矛盾日益凸显，粗糙、干燥、暗沉、皱纹是护肤人群普遍关心的肌肤问题，而这四大问题通常会相互影响、组合出现。面对世面上成分、功能、价格不尽相同的各类产品，女性的选择通常进入死胡同，错误地使用了不恰当的产品，甚至盲目追求医美的快速效果而忽略了相应风险，不仅未起到改善的作用，反而会有更多的皮肤问题产生。

针对这些普遍存在的问题，专家建议，一方面，并不是所有皮肤问题都需要医美解决，也不是所有人都适合医美解决方案；另一方面，消费者在选择护肤产品时，应着重关注产品成分，特别是起作用的主要成分。例如保湿成分中的透明质酸、神经酰胺；去角质成分中的PHA、AHA；改善暗沉成分中的烟酰胺，阿魏酸；改善皱纹成分中的阿基瑞林，白藜芦醇等，都是经科学验证，能够有效改善皮肤问题的护肤成分。

据悉，近年来，高功效护肤市场增长迅速，该领域的产品综合了医学美容和生活美容的优势，并规避了前两者可能遇到的风险和误区，呈现迅速增长的态势。据了解，玫琳凯在充分了解和研究市场需求的基础上，推出子品牌怡泰研系列，主打高机能护肤概念，为当代女性研发符合皮肤学原理的优质产品，从根本上解决她们遇到的问题。玫琳凯中国总裁翁文芝对这片蓝海市场充满信心：“这一市场潜力巨大，玫琳凯将持续探索与深耕高机能护肤领域，不断为中国消费者提供符合皮肤学原理的优质产品。”

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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