成功孩子有八悟 失败孩子有八误

浪潮涌过的大海，波澜壮阔；挫折炼过的人生，发光发亮。任何成功和失败都有规律可循。教育过程中，要提前让孩子懂得“八悟”和“八误”。

读书之悟。古有“十年寒窗跃龙门”，今有读书改变命运。多读书、读好书，才有好人生，才不至于在纷杂的社会迷失了方向，失去了自我。

诚信之悟。教孩子成为一个诚信者，不仅可以充实他们的精神世界，还能赢得他人对其人格、人品的肯定与尊重。

早起之悟。能控制早晨的人方能控制人生，一个能坚持每天早起读书的孩子，学习不会差到哪儿去。

自律之悟。自律能让人的意识当家做主，把事情做到极致。如果想让自己的孩子未来过上好生活，就要让他学会自律。

吃苦之悟。很多父母不舍得让孩子做家务活，有句话说得好：现在不让孩子吃点苦，将来的世界会让他很苦。一个从小就勤劳勇敢、不怕苦不怕累的人，长大后多半能比别人更适应社会的残酷和规则，顺利闯过难关。

自信之悟。成功只青睐自信者，与自卑者无缘。自信是良好的心理品质，也是一个人克服困难、自强不息的内在动力。有自信的人，往往积极性和创造性都优于他人，工作中能收放自如。

改过之悟。“人非圣贤，孰能无过”。犯错不可怕，可怕的是错而不改。做一个优秀的孩子，前提就得能包容错误，肯定错误，敢于承认错误。

善良之悟。善良是一个人最美的代名词，是人最重要的修养。内心善良的孩子待人处事都元气满满，是个对未来充满希望的天使。

聪明之误。很多家长都会疑惑，为什么自家孩子从小就比别的孩子聪明，可考试时就是没人家成绩好呢？其实孩子成绩不好恰恰是因为太“聪明”，大人的夸奖会让他们产生优越感，觉得自己不学习也比别人聪明，所以学习上敷衍，得过且过，成绩自然会变差。

懒惰之误。家长总喜欢以孩子还小为理由，替他们包办一切，久而久之，孩子就会把这些付出当做理所应当，变得越来越懒，不求上进。

娇气之误。孩子是家中的小皇帝、小公主，饭菜不合口不吃，衣服不喜欢不穿，不给零花钱就发火……人生中哪有事事如意，痛苦是人之常情，如果不懂得接纳不如意，今后肯定要吃苦。

自私之误。孩子确实没必要事事都与人分享，但若是毫厘必争就变成了小气，一个只会独乐、不懂分享的孩子，永远都体会不到与人为善的乐趣，这样的孩子性格慢慢会变得狭隘、眼界也会窄小。

插嘴之误。大人间交谈时，有的孩子总会跑过来提出“我要喝水、我要吃东西”等各种要求，爱插嘴的孩子是不礼貌的，应从小纠正。

自傲之误。好成绩与好习惯一定要每日磨炼，一旦开始放松，失败就会在不远处等待。

贪乐之误。孩子自控能力很弱，如果家长不加以控制和管理，任孩子自由发展，最后他们只会碌碌无为。生活中的苦乐是相随的，有苦才会珍惜快乐，所以对孩子最好的教育就是不要放纵其享乐。

虚荣之误。炫耀，能得到一时赞美，但换不来真心。一个孩子从小就自尊心膨胀，总喜欢听别人的阿谀奉承，就会养成骄傲自大的性格。这样的孩子不能听取别人对自己成长有利的良言，上学时不受老师重视，工作后也不会受领导器重。▲