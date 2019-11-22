头晕心悸 警惕胰岛素瘤

42岁的谢先生三年前开始频繁头晕、心悸、冒冷汗，辗转就医后，近日终于在中山大学孙逸仙纪念医院胆胰专科斩除了“病根”——胰岛素瘤。专家提醒，如果频繁出现空腹或劳动后发作的头晕、心悸及冒冷汗等症状，未必是低血糖，也要警惕胰岛素瘤的可能性。

头晕“迷糊”三年找不准病根

“过去三年多，我不时头晕、心悸、冒冷汗，每次吃点东西后就有好转，但严重时整个人会很迷糊。”谢先生说，近半年他辗转了多家大型三甲医院，花费了近3万元，都没有诊断出疾病的具体发病位置及性质。他向中山大学孙逸仙纪念医院胆胰专科周泉波副教授求医，被诊断出症状符合胰岛素瘤临床表现。

胰岛素瘤是功能型神经内分泌肿瘤最常见的一类，此类肿瘤为潜在恶性肿瘤。谢先生入院后，放射科对其CT、MRI检查结果进行了会诊。随后，消化内科医生为他进行超声内镜检查，在胰体尾交界部位发现一个大小约1.5厘米占位，其他部位未见病灶。综合上述检查结果和症状，考虑单发胰岛素瘤，定性、定位诊断明确。周泉波决定，为谢先生实施“全腹腔镜下保脾胰体尾切除术”。

手术历时约2.5小时完成，术中出血量小于20毫升，肿瘤切除后术中血糖即刻上升至正常范围。

空腹后常发作，九成为良性

周泉波介绍，胰岛素瘤早期表现为头晕、心悸及冒冷汗等低血糖症状，患者在空腹或劳动后常出现低血糖症状，发作时血糖低于2.8个单位，严重者可昏迷或有精神神经症状。口服或静脉注射葡萄糖后，症状可立即消失。

胰岛素瘤的治疗难点在于术前定性及准确定位，部分胰岛素瘤多发，且缺乏常规胰腺内分泌瘤影像学表现，术前CT和MRI难以准确定性、定位，容易遗漏病灶。所以还需要结合超声内镜、PET-CT检查及术中超声等其他诊断方法。

周泉波介绍，胰岛素瘤的治疗包括非手术治疗和手术治疗两种方法，前者适用于症状较轻的患者，采用规律饮食调理或长效生长抑素可有效控制低血糖症状。“手术方法是治愈胰岛素瘤的最佳选择，约90%胰岛素瘤为良性，手术切除肿瘤后获得治愈。”（全媒体记者任珊珊 通讯员 张阳、刘文琴、黄睿）