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中国卫生信息与健康医疗大数据学会健康服务与技术推广分会成立

2019年08月14日12:30 来源：人民网-人民健康网

7月27日，由中国卫生信息与健康医疗大数据学会、国家卫生健康委流动人口服务中心指导、健康服务与技术推广分会主办的“中国卫生信息与健康医疗大数据学会健康服务与技术推广分会成立暨第一次健康服务与技术推广研讨会”在京召开。中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长、原国家卫生计生委副主任金小桃致辞并发表主旨演讲。

金小桃首先对健康服务与技术推广分会成立表示祝贺。他强调，成立分会是学会深入贯彻落实健康中国建设的重要指示精神，坚持新技术、新产品、新模式、新业态、新突破的“五新”创造与推动，助力健康中国建设的重要举措。他要求在“分会统筹，服务先导，标委先行，专业先进，联盟先锋”五个方面下功夫，做好分会工作，为推进实施健康中国战略、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献。

新当选的健康服务与技术推广分会会长兼主任委员、国家卫生健康委流动人口服务中心主任肖子华在讲话中表示，要珍惜大好机遇，积极开拓进取，发挥社会力量在卫生健康事业中的重要作用。牢记使命担当，认真履职尽责，做好婴幼儿、流动人口等重点人群健康服务工作。促进融合发展，推动共建共享，搭建合力服务、多方共赢的发展平台。他要求分会脚踏实地、扎实工作，按照“专委奠定基础、标委提升质量、工委推进事业”的分工定位，从七个方面做好分会工作，为健康中国建设作出贡献。

新当选的健康服务与技术推广分会副会长代表王松灵、曹彬、邢更彦、钱家华，工作委员会副主任委员代表郑丽君、李振军、谢东霖，专业委员会副主任委员代表闫忠芳、段钟平，标准委员会副主任委员代表曾渝、卢洪凯、江宇等在研讨会上作了发言。新当选的健康服务与技术推广分会秘书长史守庆代表分会秘书处发言。

国家卫生健康委流动人口服务中心副主任刘芳主持成立仪式。

国家卫生健康委相关司局、直属联系单位负责同志、部分省市卫生健康行政部门负责同志、科研机构、高等院校、专家学者、医疗卫生机构、社会组织、企业有关负责人共200多人参加了会议。（袁婷）

(责编：袁婷、孙博洋)


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