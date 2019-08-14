这些“水果病”其实可预防

营养与口感兼而有之的水果，一直是人类餐桌上的宠儿。但也有因为吃水果而产生的一些“特殊”的健康问题，引起了人们的关注。譬如，日前媒体报道的印度近50名儿童死于“荔枝病”的事件。除此之外，大家可能还耳闻目睹芒果、菠萝等水果引发的奇怪病症等。

水果致人身体不适或致病的表现，被统称为“水果病”。一些说法认为，现代人好吃冷饮和垃圾食品，又承担着较大压力等，因而体质普遍偏寒，而水果以性寒、凉的居多，所以应少吃水果，以免伤脾阳。这个问题，我们应该如何看待呢？

1 “水果病”是一种正常现象

人们对一些水果有疑虑是可以理解的。不过，对水果的取舍，还是要按现代医学、毒理学和营养学的理论来分析，才谈得上有科学依据。

根据毒理学的理论，只有剂量能决定一种物质是有益、有害或有毒，包括肉、水果和蔬菜等在内，都要看剂量。也就是说，水果只要不是过量多吃，而且不是单一地食用，就不会产生有害后果或中毒。

其实，很多食物对于人来说都是外来物质，属于“入侵”的异物，均会不同程度地引发生物体免疫系统的警觉、识别和排异攻击，严重时就会诱发疾病。每个人的个体情况不同，尤其是涉及免疫系统时。所以，一些人对海产品过敏，一些人对小麦过敏，甚至国人最常食用的大米也会引发个别人出现过敏反应。

从这个意义来看，食用一些水果后引发人体不适或致病并不罕见，甚至可以看成是一种正常的现象。

不过，具体到某种水果，如荔枝、芒果等，是如何引起人身体不适或致病的，需要有针对性的研究结果。现代医学对于“水果病”研究得还不够透彻，需要具体情况具体分析。下面给大家介绍下几种最常见的“水果病”。

2 晚间空腹大量吃荔枝很危险

关于此次引人关注的“荔枝病”，在中国也有一个比较典型的医学报道。《广西医学》2000年第5期发表了一篇“小儿荔枝病71例临床分析”的临床报道，作者报告了发生在我国广西荔枝产区的71例“荔枝病”儿童病例，其中有10例死亡。

这些病例有共同的特征，发病前连续几天大量吃荔枝，每天1000-2000克，较少吃其他食物，同时，发病通常在凌晨3点到早上9点，表现为严重低血糖反应和多种脑病症状，如意识丧失、癫痫等。此外，化验检查发现患者有严重低血糖和高胰岛素血症，脑脊液化验则没有脑炎迹象。

这个报道也导致了对“荔枝病”病理的多种分析和假说，如荔枝含果糖量高，人体难以消化，会大量从肾脏排出，从而产生低血糖；荔枝中的高果糖刺激胰岛素大量分泌，导致低血糖；荔枝的大量果糖抑制肝脏葡萄糖的产生，导致血糖下降等。

其实，能够证实的只是大量食用荔枝后患者体内有共同的低血糖症状，再引发了一系列症状。荔枝含果糖高并非事实，因为每100克荔枝含总糖15.2克，即使吃1000克荔枝，糖的总摄入量也不过152克。而每100克西瓜含糖6.2克,中等大的西瓜约4千克，吃半个西瓜的话，糖摄入量就接近1000克荔枝，但从未发现过西瓜致人低血糖和患病的病例。

印度出现“荔枝病”不是头一回了。2014年，印度主要产荔枝的穆扎法尔布尔地区曾爆发“荔枝病”，有390名儿童患病，其中122人死亡。为此，印度和美国疾控中心联合对这种疾病进行研究。结果表明，“荔枝病”与荔枝中的次甘氨酸A和亚甲基环丙基丙氨酸有关，研究结果发表于2017年9月1日的《柳叶刀·全球健康》上。

究其原因，这些患病者都是在夜间大量食用荔枝。一般情况下，夜间不吃食物会造成空腹期低血糖，为适应这种现象，身体需要通过脂肪的β氧化来进行糖异生，以此维持基本血糖水平和满足大脑的需求。但是，荔枝中的次甘氨酸A和亚甲基环丙基丙氨酸可以干扰脂肪的β氧化，破坏人体正常的保护性糖异生机制，使得低血糖不能得到正常的调节并且持续恶化，导致夜间空腹期的低血糖不能得到纠正，最终导致各种症状和脑损伤。

上面提到的那些孩子有很多共性，如本身营养不良，没有食用其他食物，而且都是在夜晚大量食用荔枝，也都在凌晨3点到早上8点产生严重的低血糖反应，表现为恶心、乏力，甚至高热、抽搐、昏迷等症状，还有人产生癫痫和意识丧失等脑病。所以，这项研究认为，晚间空腹大量食用荔枝是诱因，荔枝中的有毒物质破坏人体的糖异性途径才造成了“荔枝病”。

避免患病的方法就是不要大量、单一地食用荔枝，尤其是在夜间睡觉前。对于“荔枝病”的轻症患者，口服糖水即可恢复正常，严重者需送医院抢救。

3 免疫力低下者最好别吃芒果

芒果（中国植物志官方名称为“杧果”）同样会造成“芒果病”，但本质上也是一种免疫系统造成的变态反应。一些人食用或接触芒果后，会嘴唇发麻、喉咙痒，或起小皮疹，有的还会产生轻微水肿，伴有腹痛、腹泻等。

人对芒果过敏主要是因为其中含有果酸、氨基酸、各种蛋白质，不完全成熟的芒果中还含有醛酸，这些都是潜在的过敏原，会对皮肤黏膜产生刺激从而引发过敏。

另外，芒果本身的特性也决定了它容易引发过敏。芒果属于漆树科植物，其中主要的过敏原为漆酚和卡杜酚，它们的成分中含有单或二羟基苯，可使人过敏（生漆中就因为含有该抗原而常常引起过敏）。

但是，芒果并不是很可怕。对它过敏的人大多属于过敏体质，免疫力普遍低下。比如，有些孩子吃了芒果易患过敏性皮炎，主要是因为孩子吃水果的方式是“洗脸式”的，也就是吃的时候将浆汁沾到了脸上或身上，再加上孩子的皮肤较薄、抵抗力差，因此患水果疹的几率大大高于成年人。

对食用芒果后略有不适的人，剥完芒果后要及时洗手，可以尝试不接触或少接触皮肤的吃法，即食用时把芒果切成小块，或用搅拌机将它打成糊状用吸管食用。

有的人吃了芒果后症状严重，嘴唇、口周、耳朵、颈部会出现大片红斑，这被称为芒果性皮炎。芒果性皮炎属于过敏性接触性皮肤炎，因患者的特殊体质而对某些接触到皮肤的物质产生Ⅳ型变态反应，即迟发性过敏性反应，导致皮肤出现湿疹样变化。对芒果性皮炎的早期治疗一般是用3%硼酸溶液冷湿敷患处，每天2-3次，同时可在医生指导下口服一些抗过敏药物，如扑尔敏、赛庚啶等。

曾经患过严重芒果性皮炎的人，以后不能再吃芒果，否则不仅容易复发芒果性皮炎，病情还会一次比一次加重、难治。

4 盐水浸泡菠萝后食用可防过敏

还有一种常见的水果容易造成过敏，那就是菠萝。有的人食用菠萝15分钟至1小时可突然发病，出现腹痛、腹泻、呕吐或者头痛、头昏、皮肤潮红、全身发痒、四肢及口舌发麻，甚至还出现呼吸困难、休克（昏迷）等一系列过敏症状。这种病被称为“菠萝病”，同样是因菠萝中的物质致人过敏引起。

菠萝含有大量的果糖、膳食纤维和维生素A、B等，这些物质在大部分水果里面也都存在。在菠萝中“捣乱”的其实是几种有害物质。

一是菠萝蛋白酶，这是一种蛋白质水解酶，在医疗上的用处是分解纤维蛋白和血凝块。一般情况下，菠萝蛋白酶进入胃之后会被胃液分解，但有少数对菠萝蛋白酶过敏的人会出现腹痛、恶心、呕吐、头痛等症状，严重的有呼吸困难、意识不清和休克现象，这些表现与中毒无异。

二是菠萝中含有的甙类，是一种对人的皮肤和口腔黏膜有刺激性的有机物，会导致口腔发痒等症状。菠萝中还有羟色胺，是一种能够使血管收缩和血压升高的含氮有机物，每100克菠萝果汁中大约有2.5-3毫克羟色胺。因此，过量食用菠萝还有可能引发头痛。

对待“菠萝病”，最好的方法就是避免食用，其次也可以对菠萝作一些处理。如把削皮后的菠萝放入盐水中浸泡一会儿，盐水能够破坏菠萝蛋白酶的致敏结构，使其降低或丧失对人的致敏作用。此外，还可以把菠萝煮熟后食用，因为90%的菠萝蛋白酶在100摄氏度的高温下会被破坏掉，也就基本去除了致敏原。只不过，口感就差些了。

总之，所谓的“水果病”不过是几大类，一是过量食用产生副作用，二是水果中的一些特殊物质引发人过敏，三是水果变质食用后导致生病。它们的产生与水果是否寒凉、体质是否寒凉并没有关系。水果是一种营养丰富的食物，该吃就吃，只是每个人都应该了解自己的体质与所食用水果是否“友好”，“水果病”的发病原因主要是人们盲目进食，或是一次性进食过多。因此，大多数专家都认为，对“水果病”应以预防为主，治疗为辅。