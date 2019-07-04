空腹吃荔枝会致命吗？

又到了荔枝上市的季节。看到水果店里摆着红艳艳的荔枝，总是让人忍不住想买点回家跟家人分享。

然而，最近网上有消息称，印度有103个孩子因为死于脑炎，怀疑跟吃荔枝有关，因为荔枝含有毒素，空腹吃容易导致脑炎。

这让很多家长忧心忡忡。吃荔枝真会致命吗？荔枝病到底是怎么回事？还能放心地给孩子吃荔枝吗？

空腹吃荔枝会致死吗

其实，因为吃荔枝导致孩子死亡的案例是真的存在的，还并不少见。

比如，去年网上就热议过“空腹吃荔枝致10个孩子死亡”的事情。这个事情可并不是杜撰的，而是学术研究里的案例分析。

这个研究是2000年发表在《广西医学》杂志的一个临床案例分析，研究分析了“1999年6月中旬至7月，71例来自种植荔枝产区或荔枝收购区的患儿”，最终这些患儿因为荔枝病“治愈61例，死亡10例”。

虽然这个研究中的确有10个死亡案例，但作为临床研究，它收集的都是一些比较严重的案例，并不表示所有人吃了荔枝都会出现这种问题。考虑到案例数并不高，可以认为这只是一种小概率的风险，也不用太担心。

不过，最近几年，在中国、印度、孟加拉国及越南等国家都经常发生类似的案例，已经开始引起国际上的广泛关注。

荔枝病是怎么回事

很多人吃完荔枝后会低血糖、头晕，有人将这种现象称为“荔枝病”。但也有人认为，荔枝病并不是指荔枝引发的低血糖，而是一种急性神经系统疾病，只是许多患者同时具有低血糖症状而已。

为什么会出现荔枝病？一开始人们都认为这是荔枝中的果糖惹的祸。荔枝中含有大量的糖，而且很大一部分是果糖。果糖比蔗糖和葡萄糖都要甜，这也是荔枝很甜的原因。

果糖和葡萄糖虽然化学结构很相似，但人体内的代谢途径完全不同。果糖会直接刺激胰岛素的分泌，吃太多荔枝后就会刺激胰岛素分泌，在胰岛素往下拉低血糖的时候经常不能及时收住劲儿，就使血糖降得太低，最终引起低血糖症状。

不过，这种解释其实也有它的问题。因为荔枝中的果糖虽然不少，但还有很多食物中都有大量的果糖，比如大枣、葡萄以及葡萄干、无花果、梨、樱桃等，我们现在吃的很多加工食品中还会用到果葡糖浆，为什么都没事呢？所以，说荔枝病的元凶是果糖可能是冤枉它了。

科学家后来发现，导致荔枝病的原因是因为荔枝中存在着两种毒素：次甘氨酸A（Hypoglycin-A）和α-亚甲环丙基甘胺酸（MCPG），这两种毒素会影响糖代谢。这项研究发表在了2017年的《柳叶刀》杂志上。

小孩子由于身体发育尚未完全成熟，发生荔枝病的风险也更高。目前发生的死亡案例大多也都是小孩子。

还能给孩子吃荔枝吗

说到毒素，我想很多家长的心估计都被吊起来了。那到底还能不能给孩子吃荔枝呢？

其实是可以的。作为一种水果，荔枝有水果的优势，比如，它的维生素C比较丰富，关键是它还好吃。

虽然荔枝中的毒素可能导致荔枝病，但是还有两个重要的前提——“空腹”与“大量吃”。

发表在《柳叶刀》上的那个研究对400多个案例分析发现：很多患荔枝病的孩子都是在果园里玩，玩累了饿了就捡了很多掉在地上的荔枝来吃，吃多了晚上回家后就不吃晚饭，到半夜的时候开始出现荔枝病症状。所以，只要孩子不是空腹吃很多荔枝，就不用太担心。

到底吃多少比较合适呢

既然说可以吃荔枝，很多家长肯定想问：吃多少比较安全呢？

目前科学家其实也无法给出一个具体的量。很多人说小孩子每天吃荔枝不能超过5颗，这个其实是没有依据的。怎么做呢？我的建议如下：

◎不要空腹吃荔枝。作为家长，一定要督促孩子吃完饭或者吃点东西后再吃荔枝，千万不能不吃饭、光吃荔枝。

◎适量吃荔枝，不要吃太多。荔枝糖分高，其他营养并不突出，也算不上特别健康，建议大家还是按照膳食宝塔的推荐，每天不要超过200~350克，按照一个荔枝20克计算，大概是10~17颗荔枝。“日啖荔枝三百颗”肯定是不推荐的！

◎不要吃没有熟透的荔枝。没有完全成熟的荔枝中毒素含量会更高，所以，最好还是买熟透的荔枝。

总的来说，荔枝还是可以给孩子吃的，但是它太甜、糖多，最好不要多吃。如果给孩子吃，不要在饿的时候拿它当饭吃。只要是饭后吃一点成熟的荔枝，就基本不用担心荔枝病。