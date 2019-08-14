长在颈部的“小肉赘”用治吗？

皮肤科门诊常常遇到这样的问题：“医生，我脖子上的这些小肉赘是什么？”“美容院说会传染，是真的吗？”“不治疗会不会越长越多？”

相信很多女性，尤其是中年女性，在某天照镜子时或不经意触摸时会发现脖子上长了一些凸起的小肉赘，有时候腋下也有，手感软软的，呈圆形或口袋状。虽然它们不疼不痒，但看着碍眼、摸着别扭，让人心情不佳。

那么，这些小肉赘究竟是什么东西，它会不会传染呢？

它长得难看却无害

上面讲到的小肉赘，其实是皮赘。皮赘的医学术语为“软垂疣”或“软纤维瘤”，是人正常皮肤形成的小增生组织，无害。

皮赘在临床上分为单发与多发两型。其中，单发袋状型好发于躯干下部，为单个口袋状肿物，根部较细成蒂状，触之柔软无弹性，正常皮色，偶因蒂扭转而疼痛，也可发生炎症与坏死；多发丝状型好发于颈部或腋窝，为针头至绿豆大的柔软丝状突起，呈正常皮色或淡褐色。

约50%的成人会出现皮赘。发生皮赘的可能性随年龄的增长而增加。其中，超重人群更有可能发生皮赘；一些怀孕的女性会在孕中期出现皮赘，但其皮赘常在孩子出生后缩小或消退。皮赘在部分家族中还表现出遗传倾向。

总体来看，皮赘常见于易摩擦部位，特别是颈部、腋窝、乳房下和腹股沟区。通常无不适症状，在颈部出汗较多或摩擦较多时，会有瘙痒或疼痛症状。有人认为皮赘“偏爱”中老年女性，其实并非如此。中老年人更易得,这与皮肤老化有关系。

越长越多并非传染所致

很多人把皮赘误认为是“扁平疣”或“丝状疣”，但它们之间存在本质区别。

如前所述，皮赘是皮肤的良性增生组织，而非病毒感染，因此并不具有传染性。但很多人都发现，出现了皮赘后，身上越来越多，就像被传染了一样。的确这种越来越多的情况很常见，但大部分是皮肤老化的结果，而并非因传染所致。

与皮赘不同，扁平疣和丝状疣均为HPV病毒感染，有一定的传染性。丝状疣为丝状的增生物，多发生于颈部、腋下等处；扁平疣为扁平状的增生物，多发生在面颊部、手背及前臂等处。

同时，外观也有区别。扁平疣表现为2-5毫米大小皮色或淡褐色扁丘疹，表面光滑。丝状疣也可能有蒂，但其有指状角化性突起的特征。

用线“扎死”行不行

皮赘通常不需要治疗。但如果因为发炎感到疼痛或出于影响美观的考虑，可以选择进行治疗。

目前，皮肤科治疗皮赘的方法有几种：液氮冷冻去除皮赘、激光或电干燥法烧掉皮赘、用手术剪剪掉皮赘等。选择哪种方式，根据患者意愿决定。

需要注意的是，不要尝试自行剪掉和拽掉皮赘，也不要自行用线绑扎，意图“扎死”皮赘，否则会有出血及感染风险。就算这样做了后没有异常，去除某个皮赘后，该相同区域或其他区域也可能出现新皮赘。所以，要解决皮赘问题，建议咨询医院专科医生给予处理。

（作者：清华大学附属北京清华长庚医院皮肤科医师）