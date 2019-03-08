“实力医生健康60秒”

“贵人语迟”？ 小心耽误治疗时机

听觉是人体重要的功能，如果说盲让人与世界隔绝，聋则让人与人隔绝。儿童的先天性耳聋是一种非常高发的先天缺陷疾病，其发病几率在正常的新生儿中占千分之一到千分之三。过去，先天性耳聋经常没有得到足够的重视。它经常表现为开口说话迟缓甚至久久不能学会说话，过去很多人受传统观念“人贵则语迟”偏见的影响，耽误了很多先天性耳聋孩子的诊断和治疗。儿童学说话有一个关键的时间节点，错过了这个关键时间节点而不被诊断治疗的话，会导致“因聋致哑”的残疾。

人工耳蜗是治疗先天性耳聋的有效手段，如果先天性耳聋的患儿能够得到及时的诊断，在合适的时间接受治疗，可以获得接近正常的听力，学会说话，获得和正常人一样的学习和工作的机会，享受更好的生活。耳鼻喉科医生的共同心愿，便是希望所有的先天性耳聋患儿，都能通过治疗，重新拥有精彩的有声世界。

做到这三点 喝酒没那么伤身

周永健提醒，喝酒想要没那么伤身体，有三点要注意。

一是喝酒前，假如吃了药物，就不要喝酒了，尤其是头孢类药物。另外，喝酒前最好吃一些肉类、脂肪类食物，能减缓身体对酒精吸收的速率。

二是喝酒不要“一干而尽”。喝酒太快，尤其是空腹情况下，会导致胃肠道以及其他脏器的损伤。

三是喝酒后最好喝温水，好好休息，以促进酒精的排泄。酒后不要喝浓茶，也不要洗热水澡或剧烈运动，以免代谢加快增加酒精对身体的损伤。

颈部有肿物 不痛也要警惕

王顺兰指出，颈部无痛性肿物临床上常见，可分为三大类：先天性疾病、炎症、肿瘤，其中以肿瘤多见。

颈部非甲状腺的肿瘤中80%为恶性，仅20%为良性，恶性肿瘤中又以转移癌为主，其中约80%来源于头颈部。所以发现颈部无痛性肿物后需及时到耳鼻喉科就诊，如考虑为转移癌需仔细检查鼻咽、口咽、喉咽、喉、甲状腺、口腔等部位，以寻找原发灶明确诊断，及早接受规范治疗。

防脑卒中 规范预防是关键

马桂贤指出，脑血管病俗称“脑卒中”，具有高发病率、高致残率、高死亡率及高复发率等特点。早发现、早治疗、早康复及规范预防是关键。早期表现为突然口眼歪斜，流涎，说话不清、困难，一侧肢体无力、麻木，激烈头痛等，当出现上述不适时尽早到有卒中绿色通道的医院就诊，因为时间就是大脑。对于时间窗内缺血性脑卒中患者，首选静脉溶栓或微创血管内介入治疗 ，后者包括脑血管内机械取栓、吸栓、动脉溶栓、血管成形等。

（文/周洁莹、伍仞、翁淑贤、何雪华、方宁、张秋霞、魏星、伍晓丹、郑兴）