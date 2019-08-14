预防脂肪肝，管好腰围体重

“相对于乙肝和丙肝，人群知晓率更低的非酒精性脂肪肝目前已经成为最常见的慢性肝病，成为进展成肝硬化的另一主要病因之一。”南方医科大学南方医院感染科主任医师陈金军教授指出，目前我国脂肪肝患者已高达1.2亿人，数量及发病率逐年提升，已超过病毒性肝炎，成为中国第一大肝病，50岁至55岁的男性患病率高于女性，其后女性的患病率增长迅速甚于高于男性。

脂肪肝无症状，不重视后果严重

“多数脂肪肝患者并无症状，有的仅表现为疲乏，食欲好，喜油腻食物，胆固醇和甘油三酯增高等，但是，脂肪肝和病毒性肝炎一样，容易导致肝纤维化、肝硬化，甚至会发生肝功能衰竭和肝癌，并且容易形成动脉粥样硬化，增加高血压病、冠心病和中风的发病风险。” 陈金军表示，对于结直肠癌、乳腺癌、糖尿病或慢性肾病可能有诱发或加重的风险。脂肪肝还可能降低人体免疫与解毒功能，缩短患者预期寿命。

减少体重和腰围是预防措施

对于如何预防脂肪肝的发生，陈金军教授指出，改变不良生活方式是最重要的环节，减少体重和腰围是预防和治疗脂肪肝及其并发症最为重要的治疗措施。“调整饮食结构，养成良好饮食习惯，并且多运动，每周坚持150分钟以上的运动量，避免‘久坐少动’的不良习惯。定期健康体检，控制饮酒也是预防脂肪肝的必要条件。”

陈金军还提醒，对于已经出现症状的脂肪肝患者，需要在临床医生的指导下用药，谨防药物毒副作用，避免进一步加重肝脏的损害。