术后心肌损伤或进一步减轻

近日，安徽医科大学第二附属医院麻醉与围术期医学科张野教授课题组研究发现，神经生长因子（NGF）在心肌缺血伤害性信号传导过程中发挥重要作用，提示NGF可能是预防围术期心肌缺血再灌注损伤的重要靶点，在术前应用小分子药物靶向抑制脊髓NGF或TRPV1，或可减轻术后心肌损伤。相关研究论文在线发表在《英国麻醉学杂志》上。

围术期心肌缺血再灌注损伤是导致术后死亡率和致残率升高的关键危险因素，一直以来备受临床关注。尽管已有很多围术期心肌保护措施得到研究和应用，但在临床上收效甚微。心肌缺血再灌注过程中，局部产生的代谢产物和炎症介质可刺激心脏表面的感觉传入神经元，并进一步将这种伤害性刺激信号经背根神经节（DRG）传入胸脊髓和上级中枢，产生痛觉和心血管神经反射。

该项研究发现，NGF在这一心肌缺血伤害性信号传导过程中发挥重要作用。通过构建携带NGF小干扰RNA的慢病毒颗粒，进行胸段鞘内注射，可引起脊髓和DRG中NGF基因沉默。研究首次发现，胸段脊髓和DRG内NGF基因沉默可显著减轻心肌缺血再灌注损伤，降低心肌梗死面积和心律失常评分。进一步研究下游的信号机制发现，NGF基因沉默介导的心肌保护作用，可能与抑制TRPV1依赖的心肌缺血伤害感受信号有关，并涉及调控脊髓水平的神经肽释放和Akt和ERK信号通路。该项研究提示，NGF可能是预防围术期心肌缺血再灌注损伤的重要靶点，在术前应用小分子药物靶向抑制脊髓NGF或TRPV1，或可减轻术后心肌损伤。