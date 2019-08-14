清暑益气汤 西洋参冬瓜煲鸭汤

目前正处于末伏，虽已是立秋至处暑之间，不过岭南地区炎热气候余绪尚存，向有“秋老虎”之说，故仍须注意消暑健脾，滋阴利水，可以适量多吃清热祛湿、健脾和胃的食物，而如果还能做到“清淡味鲜而不油腻”，那样的食物就更好了，冬瓜、黄瓜、丝瓜、番茄等新鲜蔬果都是不错的选择。今天给大家推荐的这款汤就是西洋参冬瓜煲鸭汤。

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热解暑、益气生津。

适用人群：适用于夏季炎热口干口苦、心烦怕热、小便不利、暑湿暑热等不适的人群。

材料：西洋参片10克、石斛20克、麦冬20克、冬瓜500克、眉豆30克、家鸭半只（3-4人量）。

烹调方法：将眉豆提前浸泡2小时，西洋参、石斛、麦冬洗净后稍浸泡，冬瓜洗净，连皮切成块状；家鸭宰净，去内脏、切成块状（可先飞水处理）。备好材料后一起放进瓦煲内，加入清水2000毫升，武火煮沸后，改用文火煲约1个小时，调入适量食盐即可饮用。

汤品点评：这道西洋参冬瓜鸭汤化裁于中医古籍《温热经纬》中的“清暑益气汤”，以简版来作为食疗方，汤中西洋参性寒，味甘、微苦，功能清热生津、益气养胃，乃清补之佳品；石斛性微寒，味甘，入肺、胃经，功能清热生津、养胃和阴；麦冬则养阴润肺、益胃生津、清心除烦，是夏秋季常用的食疗药材之一。这三者与健脾祛湿的眉豆、消肿利尿的冬瓜合而为汤，汤品气味清润鲜美，在保持清热解暑之效外，更添益气生津之功，正宜此末伏时期饮用。