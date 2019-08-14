孕妇和敏感肌人群该如何选用化妆品

问：孕妇在选择化妆品时应注意哪些问题？

答：作为一个特殊的群体，孕妇在选择使用化妆品时，要格外谨慎，除应考虑化妆品对自身健康的影响外，尤其要保证腹中胎儿的健康。

根据各类化妆品的不同特点以及其对孕妇和胎儿可能产生的不良影响，孕妇最好避免接触和使用以下化妆品：

1.染发产品

染发产品有致敏甚至有致癌的风险，而且还有可能导致胎儿畸形，所以，孕妇在妊娠期间不宜染发。

2.冷烫精

烫发所用的冷烫精会影响孕妇体内胎儿的正常生长发育，也会导致孕妇脱发，个别人群可能还会出现过敏反应。

3.口红

口红是由各种油脂蜡类原料、颜料和香精等成分组成，其中的油脂蜡类原料覆盖在口唇表面，极易吸附空气中飞扬的尘埃、细菌和病毒，经过口腔进入体内。孕妇的抵抗力一旦下降，就会染病，尤其是其中的有毒、有害物质以及细菌和病毒，能够通过胎盘对胎儿造成威胁。同时，口红中的颜料也可能会引起胎儿畸形。

4.指甲油

目前市场上销售的指甲油大多是以硝化纤维素作为成膜材料，配以丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯二甲酸等化学溶剂、增塑剂及各色染料而制成的。上述化学物质对人体有一定的毒害作用，日积月累，对胎儿的健康也会产生不利影响，甚至会引起孕妇流产和胎儿畸形。

5.芳香类产品

该类产品主要包括香水、精油等，其中散发香气的香料成分有可能会导致孕妇流产。

6.美白祛斑类产品

孕妇在妊娠期间会出现面部色斑加深的现象。一般情况下，这是正常的生理现象而非病理现象，孕妇此时切不可选用美白祛斑产品。因为有些祛斑产品中含有的铅、汞等重金属，甚至是违法添加的某些激素等有害物质，不但会对孕妇自身健康产生不良影响，还会影响胎儿的生长发育，甚至增加出现畸形胎儿的风险。

7.脱毛霜

化学性脱毛霜中的脱毛成分会影响胎儿的生长发育。

另外，孕妇在选择化妆品时，应关注化妆品成分表中的成分，避免选用含维甲酸类、激素类成分的化妆品，这两类成分都有可能对胎儿的发育造成不良影响，甚至导致胎儿畸形。同时，尽量选择不含或少含香精及防腐剂的产品，以降低对胎儿产生不良影响的风险。

一般情况下，孕妇在妊娠期间不宜化妆，以清洁、护肤为主要护理方式。目前，市面在售的专门为孕妇提供的化妆品都是基础护理类产品，产品质量安全，可放心选择使用。如果在孕前已经使用一些基础护理化妆品，如洗面奶、化妆水和乳液等，只要符合上述提到的注意事项，可继续使用。

问：敏感性皮肤人群应该如何选用化妆品？

答：敏感性皮肤往往对很多化妆品都不耐受，尤其是对含有化学成分的化妆品，反应更加强烈。因此，最好选择专为敏感性皮肤设计的舒缓类化妆品，其含有的活性成分主要有积雪草提取物、洋甘菊提取物、马齿苋提取物、维生素B类、尿囊素及红没药醇等；产品作用要温和，不含或少含香精、乙醇等刺激性成分；产品pH值应接近皮肤，不能过高或过低。

同时，不宜选用含有动物蛋白的面膜及营养霜，产品配方尽量简单；不宜选用具有深层次洁肤作用的磨砂膏、去死皮膏以及撕拉性面膜；不宜采用热敷或者热的喷雾等方式为皮肤补水，以免加重皮肤敏感。

对于不同类型的化妆品，敏感性皮肤人群在使用过程中也应加以注意，避免由于使用方法不当对皮肤造成不良影响。

另外，敏感性皮肤人群更换化妆品时应慎重，事先要做皮肤试验，以确保其安全性。试验方法是在前臂内侧涂抹少量受试产品，每天涂抹2次，连续7天左右，若无过敏反应出现，方可使用。切忌滥用或频繁更换化妆品。

（摘编自《化妆品安全知识读本》 中国医药科技出版社出版 谷建梅主编）