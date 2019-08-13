成都市正式执行4+7带量采购

记者25日从四川省医疗保障局获悉，自厦门市率先开始实施4+7带量采购政策后，从3月25日开始，成都的患者也可享受到该政策。特别是肺癌患者，将实现以百元的价格用上肺癌经典原研靶向药的优惠措施—一代EGFR-TKIs吉非替尼由原来2280元/盒降为547元/盒。

为切实减轻患者负担，确保药品质量及供应，四川省药械招标采购服务中心根据四川省医疗保障局《关于做好国家组织药品集中采购和使用试点品种挂网工作的通知》的相关要求，印发了《关于开展国家组织药品集中采购和使用试点品种挂网工作的通知》。要求相关药品企业于2019年3月15日17:00前将中选药品的相关信息及价格直接挂网。同时规定非中选药品与联采办(或上海市)形成的梯度降价结果保持价格联动。根据差比价规则，核算采购“红线价格”，即所有非中选药品不高于上海最高价药品降价结果。其中，中选药品同厂家的不同细化剂型、规格和包装的非中选药品，按中选药品价格差比价进行调整；其他未通过一致性评价的非中选药品不高于中选药品价格。鼓励非中选药品企业主动降价，采取网上自主申报。

据悉，4+7带量采购政策实施后，百姓将按照中标价购买本次采购方案涉及的25个药品品种。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，此次中选价平均降幅52%，最高降幅90%，降价效果明显。其中大部分是通过一致性评价的仿制药，甚至还有进口原研产品，使患者能够真正享受到价廉质优的进口药。

据了解，近年来国家在医疗改革方面，特别是提升抗癌药品准入方面做了大量工作，此次备受关注的“4+7带量采购”试点工作于去年实施招采。同年12月，联合采购办公室印发《关于公布4+7城市药品集中采购中选结果的通知》，文件确定了25个采购品种和约定采购量。北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个试点城市(简称“4+7城市”)将于今年3月正式实施该政策。

为进一步鼓励医院优先使用中标产品，试点办负责人此前在国家医保局召开的“国家组织药品集中采购试点工作”媒体沟通会上表示，确保中选药品进入医院并得到优先使用，是国家组织药品集中采购试点成败的关键。医疗保障部门将会同卫生健康部门，健全公立医院的激励约束机制，为中选结果兑现保驾护航。他指出，对因规范使用中选品种而减少医保基金支出的医院，当年度医保总额预算额度不做调减，结余部分按比例留给医院，用于推进医院薪酬分配制度等改革，调动医务人员积极性。

此次4+7带量采购政策惠及的疾病领域包括肿瘤、精神类疾病、心血管病、癫痫、哮喘、腹泻等，这些患者将感受到政策带来的重大利好。预计未来，随着4+7带量采购试点工作的稳步进行，会有越来越多的患者因此获益，不在为“看病难、看病贵”而忧心。(记者 张浪)