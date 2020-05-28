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沈阳超额完成4+7中选药品采购任务 惠民效应持续扩大

2020年05月28日08:29 来源：中国新闻网

据沈阳市政府新闻办27日召开的发布会消息，目前，沈阳顺利转换为省联盟采购模式，圆满完成了“4+7”试点工作任务。在新的采购周期继续坚持带量采购，招采合一，组织签订采购协议，明确约定采购量，坚持多部门合作、协同推进，确保中选药品质量、供应、使用和回款；坚持医保基金预付、支付标准协同等配套政策，试点成效持续巩固，惠民效应持续扩大。

据了解，为实现药价明显降低，减轻患者药费负担，国家选择北京、天津、上海、重庆4个直辖市和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安7个城市开展国家组织药品集中采购和使用试点，被称之为以“4+7”试点城市。这11个城市组成采购联盟，集中招标，进行带量采购。

据沈阳市医疗保障局副局长崔俊介绍，试点周期内，沈阳实际采购25个中选药品7975万(片/粒/支)，采购金额为1.48亿元，占总任务量的206%。未中选药品(与中选药品同一通用名)采购量为1569万(片/粒/支)，采购金额为1.38亿元。中选药品的采购量是未中选药品采购量的5.1倍。2019年25个品种同一通用名药品采购量9544万片，比2018年同一通用名药品的采购量6928万片，增加了2616万片；2019年采购金额2.86亿元，比2018年采购金额5.28亿元，节省资金约2.42亿元，实现了药价明显降低，中选药品替代作用明显。

崔俊说，新采购周期任务已全面落地，平稳有序推进。3月20日零时，沈阳市新一轮药品带量采购全面落地执行，涉及297家医疗机构，25个中选品种，其中15个品种续签了原中选企业，其中6个品种价格不变，9个品种价格有所下调；10个品种变更了中选企业。截至5月24日24时，全市实际采购中选药品2124万(片/粒/支)，采购金额为2,046万元，占总任务量的50.49%。

4月25日零时起，第二批国家组织药品集中采购和使用(辽宁)中选结果在我市全面落地执行，涉及315家医疗机构。32个药品种类。价格平均降幅53%，最高降幅达93%。截至5月24日24时，全市实际采购中选药品1447万(片/粒/支)，采购金额为506万元，占总任务量的19.38%。

此外，谈及中选药品降幅这么大如何保证药品质量？崔俊说，国家组织药品集中采购和使用以带量采购为核心，通过“以量换价”推动药品价格进一步下降，挤掉流通环节存在的不合理水分，让利于患者，同时保证药品降价不降效，同第一批国家药品集中采购一样，本次集中采购以通过一致性评价为入围标准，一致性评价全称是仿制药质量和疗效一致性评价，既包括质量，也包括疗效，在药品的原辅料、生产工艺、质量检测和疗效等方面均有严格标准。中选后药品监管部门将强化监督检查和产品抽检，加强全周期质量监管，确保一致性评价不是“一次性”评价，因此群众不必担心药品的质量和疗效，放心购买中选药品。

崔俊说，下一步沈阳将继续做好国家组织药品带量采购工作，严格执行集中采购政策，确保百姓用上质优价廉药品，解决百姓看病贵的问题，让百姓有更多的获得感、幸福感。(李晛)

(责编：许心怡、崔元苑)


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