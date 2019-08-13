新经济(医美行业)高质量发展与监管课题研讨会在京召开

为把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想引向深入，推动新经济迈向高质量发展，8月8日，“新经济（医美行业）高质量发展与监管课题研讨会”在人民日报社新媒体大厦举行。课题研讨会由人民日报社人民论坛杂志社主办，人民智库、人民论坛网承办。国家市场监管总局、国家卫健委、国家发改委、国家医疗保障局、中国整形美容协会、中国中小商业企业协会有关领导与专家出席会议并参与研讨，华熙国际投资集团董事长赵燕等10余位医疗美容行业优秀企业家代表作典型发言。

部分与会嘉宾代表合影

与会嘉宾深入探讨、建言献策，取得丰硕成果。研讨主题主要围绕以下几个方面展开：一是医美行业高质量发展的内涵、要求、标准是什么等理论方面问题；二是医美行业高质量发展面临的症结有哪些，最大的难点和痛点是什么；三是医美行业典型企业如何发挥榜样企业作用，行业自律如何构建；四是对相关行业主管部门创新监管方式方法的意见建议等。

人民日报社人民论坛杂志社副总编辑、人民论坛网总编辑陈阳波简要汇报课题情况

研讨会由人民日报社人民论坛杂志社副总编辑、人民论坛网总编辑陈阳波主持，他就研究背景、研究方法与思路、研究的重点与研讨主题、研究成果的运用等方面内容进行了简要汇报。陈阳波介绍，经过公开招标，人民日报社人民论坛杂志社入选承担了国家市场监管总局2019年度政策研究课题《新经济发展趋势与监管》项目。承接该课题项目以来，人民论坛与人民智库成立专门课题组，深入学习研究习近平新时代中国特色社会主义经济思想，围绕新经济高质量发展与监管主题分行业、分领域展开了深入调查研究，此次课题研讨会就是希望通过对医美行业这一具有代表性的新经济行业进行研究分析，深入了解医美新经济发展的趋势、特点，对创新监管方式方法提出政策措施与建议等，推动医美行业迈向高质量发展。

华熙国际投资集团董事长赵燕做主题演讲

华熙国际投资集团董事长赵燕在主题发言中谈到，医美行业是一个解决民生的行业，是人民对美好生活的向往的一个表现，是一个锦上添花的行业，是新经济的一个很典型的代表。赵燕表示，非常希望国家职能部门、上游企业、机构、专家一起形成一个行业自律的公约，以更好解决医美行业的乱象。赵燕认为，医美行业首先是“医”，然后才是“美”，因此需要有从业资质，从机构到研究者都必须要有很严格的审批，并经过专业的训练，才能够从事这个行业。赵燕还指出，整个医美行业的从业者很艰辛，但消费者对市场的反馈其实是不对等的，华熙作为上游企业，特别希望这个行业能够高质量的往前发展，而不是在低质量的恶性竞争里求生存。因此，希望政府、企业、社会，能够在目前乱象丛生的情况下发出正确的声音，让医美行业高质量健康发展。医美行业是一个朝阳行业，现在的市场需求很大，但缺少相应的管理标准，包括产品的标准、机构的标准和从业人员的质量标准。企业、社会、政府是三位一体的，大家只有协同好了，行业才能够很好的发展。此外，赵燕还对市场监管的创新发展提出了合理化建议。

国家发改委宏观经济管理专家委员会秘书长、中国现代经济研究院执行院长易昌良做主题发言

国家发改委宏观经济管理专家委员会秘书长、中国现代经济研究院执行院长易昌良在研讨环节谈到，高质量发展，既是理论问题，其实也是一个实践的问题。这个高质量发展，一方面，能够提供更高质量的产品和服务，以多元化的选择，满足人民需求的升级，另一方面推出新的产品和服务，以创造新的需求。医美行业就是新经济的一个重要行业。易昌良认为，随着这个“颜值经济”来临，医美行业应抓住消费升级的机遇，瞄准产业发展趋势，推动医美服务业加快发展，医美制造业延伸发展，着力构建医美产业生态圈。

中国整形美容协会副会长、微创与皮肤整形美容分会会长、伊美尔医疗集团教授徐军做主题发言

中国整形美容协会副会长、微创与皮肤整形美容分会会长、伊美尔医疗集团教授徐军主要从行业自律方面谈了医生的使命感、道德底线和规矩意识。徐军认为，医疗机构还是要回归医疗本质，做合法治疗，并表示更愿意把来做医疗美容的这些人叫 “患者”。他认为，作为患者，第一点，打算做治疗就要有风险意识。第二点，一定要到正规的医疗机构去做治疗。从企业的角度，徐军呼吁要做良心企业，生产靠谱的产品，高质量的创新的产品，一定要把好质量关。从政府的角度，要科学的管理，要持续长期的管理。从媒体的角度，徐军建议把来做医疗美容的这些人称作 “患者”来宣传。此外，徐军还对中介介绍出国进行医疗美容这一现象表示不赞同。

中国整形美容协会面部年轻化分会会长李勤做主题发言

中国整形美容协会面部年轻化分会会长李勤结合自身的经历回顾了医美行业的从业历程。同时还谈到外国医生来华从医的规范问题。李勤认为，国家药监局应缩短对产品、设备的审批过程，尽快让老百姓享受到最新的科研成果，从而保护消费者利益。此外，他还谈到过度治疗、医生的行业自律等问题。

中国整形美容协会激光美容分会副会长、小忠丽格医院院长赵小忠做主题发言

中国整形美容协会激光美容分会副会长、小忠丽格医院院长赵小忠从理论和实践两个方面肯定了我国医疗美容行业在世界上的领先地位。他认为，医美行业是新经济的代表，也是新技术的风向标，很多新技术都是在医美行业最早使用的。赵小忠谈到，医美行业的高质量发展离不开高质量的管理和监管，并希望能够进一步提高管理监管的技术水平。他认为，第一，需要政府职能部门进一步规范相应的法规和规定，进一步完善监管体系。第二，需要完善专家评审队伍。第三，需要进一步加强广告及网站的传播作用。第四，需要医美人才的专业支撑，这要从完善科室管理和搞好医生教育培训抓起。

伊美尔集团总裁张琨做主题发言

伊美尔集团总裁张琨认为，做传统医疗的人，应该向医美行业等优秀企业学习。医美很注重用户体验。如果传统医疗、公立医疗机构对患者更多地注入一些人文关怀，那服务质量就会更好。同时，他也认为医美也有很多需要向公立医院学习的地方，比如质控等方面。张琨还谈到，监督是保证服务质量和患者安全的一个行业主题。在机构的运营当中，要平衡动力和拉力这两种力量，保证机构安全有序的发展。此外，他还谈到医美行业的从业者要多聆听患者的声音，真正从用户、患者的角度考虑，制定相应的管理办法。

朗姿医疗管理有限公司总经理赵衡做主题发言

朗姿医疗管理有限公司总经理赵衡谈到，医美行业这几年确实得到了迅速的发展，医美是典型的服务消费，90后、00后对医美观念的转变是行业快速发展的最大动力。现在的医美行业到了从原来的一种野蛮生长回归医疗本质时代的阶段。各种各样脱离了医疗本质、追求商业逻辑去融合医疗框架的做法，对消费者、行业、企业都会造成很大的伤害。现在到了要向医疗本原发展的时候，这个时候做一些变革，是很好的时机。第一，要严格行业的市场准入、加强监管和长效机制。第二，在制度、法律、规范层面，还存在很多落后于行业的现状，这都是值得去改进的地方。第三，人才的培养。首先是医疗人才，没有合格的人才就没有办法做高水平的医疗。其次是管理人才，需要既懂医疗又懂市场的管理人才。这就需要政府、高校、企业一起来想办法，形成一个完整的培养体系。第四，规范对公众的宣导，营造一个良好的宣导氛围，让社会公众形成正确的判断。

美丽一生集团集团总经理张帆做主题发言

美丽一生集团集团总经理张帆认为，回归医疗本质更关键的还是专业、学术医疗人员的带头，并且一定要扩充医疗人员数量，另外还要学术先行。张帆表示，规范其实是一个行业持续繁荣的基础，自己愿意做规范的践行者和推动者。

芘丽芙董事长何威做主题发言

芘丽芙（曾用名华美整形）董事长何威从三个方面谈了该如何出台有效的规则来解决医美行业的一些突出问题。他认为，第一，监管部门管理水平高低决定企业的高低。从医美行业发展来讲，首先要把普法工作做好，让老百姓明白规范的医疗行为只能到规范的医疗机构做。第二，成立基金。举报查实了就给予奖励，这是比较有效的行为。第三，医美行业一定要有严格高要求的标准，这样才能促进行业的发展。

壹加壹集团总裁刘琳琳做主题发言

壹加壹集团总裁刘琳琳从整个产业链展开来谈今天医美行业高质量发展的痛点和难点。她认为，第一，医生有的时候迫于经营压力，到民营机构以后，可能为了赚钱变味了，这个是痛点。解决方式一方面要有道德行为的宣传，另一方面违反医疗原则要给予惨痛的教训。第二，医生不能主导市场，而是被资本给绑架了。另外，民营医院体制非常危险，外行管内行。第三，厂家缺少诚信。第四，有的机构钻法律的空子。对此，一定要回归医疗本质，政府和媒体要协同在一起，真正去重视医美产业。

中国中小商业企业协会党委书记、常务副会长任兴磊做主题发言

中国中小商业企业协会党委书记、常务副会长任兴磊用“小小的行业，忠诚的敬业，美丽的职业”来诠释自己对医美行业的理解和感悟，并从医美行业的发展决策不可缺失，发展优势不可替代，高质量发展的能量不可小觑这三个方面谈了自己对医美行业高质量发展的见解。

本次开题研讨会详情，请持续关注人民论坛网与人民论坛网微信、微博。（王克、王驰）