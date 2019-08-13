了解多一点 离性病远一点

提起性病，很多人觉得离自己非常遥远，似乎这种疾病只会出现在那些高危暴露的群体中。实际上，这是一种不准确的，或者说可怕的认识。吸毒、高危性行为（包含同性性接触），甚至是公共场合的普通暴露都有可能被性病侵犯，进而危害自己、家人的健康。关于性病，你了解多少呢？远离性病，你我能做点什么呢？希望以下几个问题，可以帮到您。

性病种类多 表现各不同

性病是可通过性接触传染的疾病，可以分为广义性病和狭义性病。狭义性病就是所谓的经典性病，包括梅毒、淋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿和腹股沟肉芽肿五种。广义性病除了包括传统的五种性病外，还包括非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹、艾滋病、外阴阴道念珠菌病、阴道毛滴虫病、疥疮、阴虱和乙型肝炎等。我国目前要求重点防治的性传播疾病是梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣、生殖器疱疹及艾滋病。

由于性病是一类疾病的总称，其症状因病而异。以下简要描述常见性病的临床特征。

1.梅毒 一期梅毒表现为外阴部出现硬下疳，通常在受感染后2周～3周后开始出现。硬下疳可以不经过治疗而消退，所以在临床上容易漏诊。也有部分患者会错误地认为自己的病情已治愈。二期梅毒发生在感染后的3周～10周。本期出现的皮疹也被称为二期梅毒疹，在临床上的表现多种多样，被称为疾病的“模仿大师”。临床上最容易和玫瑰糠疹或者银屑病发生混淆。但是本期梅毒往往在手足部位出现古铜色斑片，出现这些表现，需要大家提高警惕。潜伏梅毒，即3周～12周后，未经治疗的二期梅毒症状自行消退，进入无症状期。此时，诊断主要依赖阳性血清学试验结果。三期梅毒目前非常少见，发生于感染后数月或数年。主要表现为皮肤、骨骼、神经和心血管病变。

2.淋病 男性常出现大量脓性分泌物从尿道口流出，自觉尿痛、尿急、尿频。女性表现为阴道脓性分泌物增加，排尿困难，月经间期出血或月经量过多。除泌尿系统有症状外，还可出现咽炎、直肠炎、眼炎、心内膜炎和脑炎等症状。

3.尖锐湿疣 主要表现为生殖器部位，如外阴部、阴道、宫颈出现单个或多个乳头状、鸡冠状、菜花状或团块状的赘生物。表面粗糙，生长迅速，传染性极强。

4.生殖器疱疹 患者可自觉发病部位（外阴部，大腿或臀部）瘙痒或灼痒、疼痛。继而出现红斑、丘疹、簇集性水疱。生殖器疱疹往往反复发作，疲劳、精神紧张均可导致复发。

传播途径主要有五种

性行为传播 性病大部分通过性接触传播，同性或异性性交是性病的主要传播方式。

间接接触传播 相对少见。某些性传播疾病，如淋病、滴虫病、传染性软疣和真菌感染等，可以通过毛巾、浴盆、衣服等公共用品传播。

血源性传播 梅毒、艾滋病、淋病均可发生病原体血症，如受血者输入了这样的血液，可以发生传递性感染。

母婴传播 梅毒、淋病等可以通过母婴途径传播。

医源性传播 医务人员防护不严格、医疗器械消毒不严格、器官移植、人工授精的操作失误均可导致性病的播散。

当心性病会影响生育能力

性病对于患者生育能力的影响是真实存在的。

性病首先容易导致患者背负沉重的思想负担，导致男性发生阳痿、早泄，女性出现性冷淡。其次，性病会使患者的生殖系统发生器质性病变。

若女性感染梅毒，其在第2次或第3次怀孕，发生自发流产的概率为10%，出现死胎的概率为10%，婴儿发生死亡的概率为20%。淋球菌感染人体后，会沿泌尿系统上行感染，诱发男性附睾炎，导致精子活性下降，数量减少；还会诱发输精管炎、前列腺炎，从而影响男性的生育能力。淋球菌还可以导致女性输卵管、卵巢、子宫内膜发生炎症反应，影响女性排卵，受精卵着床，从而导致女性发生不孕。生殖器疱疹可导致2%～3%的女性出现早产或流产。

此外，梅毒、生殖器疱疹、淋病、艾滋病等性病都可以传染给胎儿，因此孕前检查很关键。

检查项目因人而异

根据性病的种类不同，所需要的检查项目也各有不同。梅毒的检测一般可以通过血清学检测（螺旋体试验、非螺旋体试验）进行确诊，神经梅毒需要进行脑脊液的螺旋体检测。部分单位开展的暗视野荧光显微镜、组织病理检查都可以作为诊断梅毒的检测手段。尖锐湿疣的诊断大都通过醋酸白试验，简便易行。淋病的检测可以通过淋球菌的染色进行。生殖器疱疹可以通过检查患者血清中疱疹病毒抗体，并结合临床特征进行诊断。

预防性病要注意什么

首先，要做到洁身自好，不要心存侥幸。在临床工作中，经常见到很多人因为酒精的麻痹或者一时冲动，犯下大错，悔之晚矣。其次，要尤其关注同性恋人群。社会要加强对同性恋群体正确引导，让他们生活在阳光下，并为其科普医学常识，加强防护意识。最后，要加强对老年人性需求的关注，进行正确的引导。