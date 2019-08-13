口呼吸或会“毁颜值”

嘴部前突、龅牙……如果有人拥有这样的长相，有可能并不是天生的，而是因为口呼吸！近期，汕头口腔医疗中心正畸科就接诊了不少因口呼吸而导致面容改变的患者。然而，医生们也同时发现：不少有口呼吸习惯的患者对此不以为然，认为“不会有很大影响”。

对此，正畸科主任王凯表示，口呼吸对一个人的面型有着非常大的影响，不容忽视，尤其是在青少年面部生长发育时期，必须及时矫正、及时介入。

口呼吸可致嘴部前突严重

10日上午，一个充满青春活力的女孩走进正畸科，由正畸科主任王凯医生接诊。女孩的嘴部前突非常明显，王凯医生见状立即询问她是否患有鼻炎，平时是否经常张口呼吸，女孩予以肯定回答。但是当王凯医生叮嘱其应尽早就医治疗鼻炎时，女孩并不以为然，表示不急，明年再去看就好。其主管医生听后表示“哭笑不得”：“女孩只有18岁，尽早医治、及早改变不良习惯，矫正效果会更佳。”

口呼吸对一个人的面型有着非常大的影响，不容忽视，尤其是在青少年面部生长发育时期，“首先，造成口呼吸主要有两方面的原因：一种情况是，上呼吸道堵塞造成的，鼻窦炎、鼻息肉、鼻甲肥大、腺样体肥大、扁桃体肥大等造成呼吸道堵塞，导致不能用鼻子呼吸，而只能用口呼吸；另一种情况是，并不存在疾病，单纯的不良习惯造成的。”王凯主任告诉记者。

如果儿童时期受到感染，腺样体肿大和发炎，可能造成腺样体永久性肥大。腺样体肥大会妨碍鼻子呼吸，并影响鼻窦的排泄，从而易患鼻窦炎。扁桃体和腺样体在幼年时肥大，在6到8岁时达到顶峰，但是随着年龄的增长，它们的体积会渐渐萎缩，一般在12岁时发生退化。

青少年如果有鼻腔或腺样体扁桃体的一些疾病，会导致鼻腔通气不顺畅，进而出现口呼吸。口呼吸改变了人原本的呼吸方式，使得鼻腔不能正常通气造成发育异常。如果鼻腔不能正常呼吸人就只能张开嘴巴呼吸，这样就会改变人口腔组织的正常位置，嘴唇和舌头的位置改变会造成牙齿、以及上下颌骨的改变。张口呼吸时，颊部肌肉对牙弓的力量容易导致牙弓缩窄，舌位异常，颊肌对上颌牙弓力量加强，慢慢的上颌牙弓开始变得狭窄，上前牙前倾，最终形成龅牙。

矫正口呼吸必要时需与耳鼻喉科协作

那么，如何判别孩子是否口呼吸？记者了解到，同时出现两条以下迹象可表明孩子可能出现口呼吸：习惯性张着嘴；无精打采，精神萎靡；睡觉时张着嘴；睡觉打鼾；“小胖子”，“多动症”；上唇较短；开唇露齿，有时嘴唇有外翻倾向；下颌后缩；有脖子前伸、驼背的现象。

专家提醒，当家长怀疑孩子有口呼吸症状或口呼吸面容时，应首先带孩子接受正畸科医生检查，初步判断扁桃体腺样体肿大程度及牙齿错颌畸形程度，看是否需要耳鼻喉科介入，进一步判断是否需要药物治疗或者手术摘除扁桃体腺样体，然后再进行正畸相关治疗，如使用扩大狭窄的牙弓、导下颌向前等功能矫正器来扩大狭窄的气道和改善口呼吸面容。

医生提醒，长期口呼吸，舌位异常还会引起打鼾。长期的打鼾，鼻塞所引起的低氧状态，白天疲劳，注意力不集中，更会影响孩子的学习。