牙齿正畸或需“打个钉”作为辅助工具 

牙齿矫正进行到一定的阶段，主治医生可能会告诉患者：你需要打支抗钉。这时患者心中可能会有疑惑：“什么？竟然要在我嘴里打个钉子！”

其实，支抗钉又名微螺钉种植体，随着牙齿正畸学科的发展，支抗钉逐渐成为更易于被接受的正畸辅助工具，使用起来更加美观舒适，同时也安全、稳定、可靠。

释疑

拉动该动的牙，稳住不需动的牙

王凯医生告诉记者，在牙齿矫正的过程中，如果我们希望某一颗牙齿移动到某个指定地点，就需要对它施加正畸力，一般情况下，正畸力的支点是由其他更坚挺的牙齿来担当，通过它产生牵引力，把需要移动的牙齿拉到指定位置。但是力的作用是相互的，如果用来充当支点的牙齿被拉走了一截，发生不该有的移动，就会扰乱正畸方案。

这个时候，医生会重新寻找一个支撑点，成为施力的固定源，拉动该动的牙齿，又不影响不该动的牙齿。支抗钉一般由纯钛或钛合金制成，直径只有1.5至2.4毫米，其长度约为4到12毫米。将其植入患者的上颌后牙区、下颌后牙区、硬腭部、牙齿槽间隔等部位，担当正畸治疗的支抗，能够承受矫治牙齿移动所造成的反作用力，坚定不移地将需要移动的牙齿牵引到合适的位置上。

当然，并不是所有人都需用到支抗钉。当患者需最大限度地内收前牙，改善嘴突的面型问题时，为了避免在牵引前牙时，由于力的相互作用，导致后牙前移，医生就会选择为患者打上支抗钉。有一些患者嘴型很好，但若存在很大的缺牙间隙，需后牙向前移动，种植钉可以帮助前移后牙，关闭间隙。

而对于一些由于前牙过长、唇齿关系不协调而引起的露龈笑，医生通过植入支抗钉，帮忙拉动牙齿，利用其向上的牵引力，拉住整个牙床，压低前牙，以此来减轻患者露龈的程度，改善露龈笑。

体验

植入过程无明显不适感

有一位年轻女患者，牙齿矫正已进行到快一年，医嘱其复诊时植入支抗钉，注射少量麻药后，该名女子仍紧张得手心直出汗。王凯医生宽慰她，不疼，不用紧张。大约两分钟后支抗钉就植好了，医生嘱咐护士带着她去拍张片子，检验植入位置。

“医生先对植入位置进行消毒处理，接着采用局部麻醉，随后，该处的痛觉会消失，但知觉依然存在，有轻微的钉子拧入感，但整个过程时间很短，无需紧张。”王凯说。

通常，麻药会在注射后2小时内消退，患者会渐渐感觉到疼痛，由于个体差异，疼痛的程度有区别，但不会产生剧烈的疼痛感，有“发痒”或骨头胀痛感，远远小于拔牙的痛感。

患者可事先准备好抗菌漱口水，植入支抗钉后，坚持使用一周，注意口腔卫生，防止发炎。刷牙时，选用软毛、小头的牙刷将支抗钉附近耐心清洁干净，不要让上面附着软垢。当支抗钉完成它的使命时，医生就会将其取下，伤口一周左右自然愈合。