湖南隆回县启动“心健康”公益行动计划

为配合中国胸痛中心认证工作，推动胸痛中心建设，使患者得到快速诊断和及时治疗，降低死亡率，8月2日，“心健康”公益行动计划暨隆回县胸痛中心建设启动大会在湖南省邵阳市隆回县召开。

（全县医疗系统相关医务人员参与了此次活动）

会上，湖南省人民医院心血管内科主任潘宏伟就《胸痛中心建设经验分享》、邵阳市中心医院内三科主任欧阳泽伟就《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南要点解读》、隆回县人民医院心血管内科主任王小军就《急性心肌梗死的识别》、隆回县人民医院介入医学科副主任戴斌就《胸痛的鉴别与不同途径进行胸痛患者接诊流程》依次进行了精彩的分享。

近年来急性心肌梗死、主动脉夹层、急性肺动脉栓塞患者日益增多，多数心血管急症病人的主要症状是胸痛。这些疾病发病快、变化快，急性胸痛患者发病初期90分钟的救治时间尤其宝贵，快速、准确的决策和处理将直接影响患者的预后，建立一个高效、规范、便捷的胸痛中心迫在眉睫。

据了解，胸痛中心是由急诊科、心血管内科、胸外科、呼吸内科、消化内科、皮肤科、放射介入科、CT室、心电图室、超声科、检验科等学科联合协作的方式组成，采用区域协同救治机制，统一诊疗规范，优化诊疗流程，为胸痛患者提供高效、便捷、最佳的治疗途径及方案，第一时间建立起患者生命急救通道。