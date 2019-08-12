夏秋交替 谨防过敏性皮肤病找上你

近日，山西晚报记者走访省城部分医院了解到，正值夏秋交替，白天气温高，气候炎热，紫外线对皮肤伤害强，不少免疫力低下的人群因此“中招”，出现了不同程度的过敏反应。

“这两天腿上被蚊子叮了，没想到起了这么大一个包，就像水疱一样。”8月8日，在山医大一院皮肤科门诊，不少人因为过敏性皮肤病前来就诊。山西晚报记者采访了解到，夏秋季节，是蚊虫活跃和大量繁殖的时期。蚊虫叮咬后，患者皮肤上最常见的表现为红色肿胀的疙瘩，少数表现为类似水痘的水疱，搔抓后还会引发脓疱疮。“被蚊虫叮咬后，应避免搔抓，保持皮肤清洁，及时使用抗过敏药物。”山医大一院皮肤科主任医师郑瑞说。

郑瑞提醒，夏秋时节天气炎热，人体容易出汗，由于汗液呈酸性，许多金属易与汗液产生化学反应，引起皮肤过敏。还有些人对铬、镍、银等金属敏感，加之首饰不常清洗，常常出现脱皮、红肿等症状，引发接触性皮炎。所以，经常佩戴的首饰一定要定期清洗，运动、睡觉时，最好取下，防止汗液等对饰品的侵蚀。如果有过敏反应，应停止佩戴。

郑瑞介绍：光过敏主要分为两种，即光敏反应和光毒反应。“光敏反应，是说有的对光线敏感的人，皮肤暴露在光照下，产生过敏现象。而光毒性反应，则是我们每个人都要警惕的，只要皮肤长时间暴露在阳光下，都会有皮肤损伤的风险。”郑瑞介绍。在日常出行中，应避免在阳光下暴晒，外出时遵循“影子原则”，即在影子比自己的身高长时，可以适当晒晒太阳，在影子较短时，就要注意采取适当防晒措施，如戴宽檐帽、撑遮阳伞、穿戴遮光衣物、涂抹防晒霜等。

炎热天气还将持续一段时间，在日常起居中，大家要调整好作息时间和饮食习惯，保证睡眠充足，及时调节心情，避免情绪激动。同时也要注意保持室内的清洁和通风，及时清理垃圾，给自己营造一个干净舒适的生活环境。