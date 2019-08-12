适合夏天的汤 做法很简单

现在一年中最闷热的时候,每天出汗比较多,大家一定要多喝水,多补充水分哦。在饮食上,夏天多喝汤是一种很好的选择,既可以缓解因为高温带来的食欲不佳,又可以补充水分。

下面和大家分享10道比较适合在夏天喝的汤汤水水。这些汤制作方法不难,都是一些比较容易操作的。有几道虽说炖制的时间要稍久一点,但因为是用电饭锅或电压力锅来做的,省事了很多。喜欢的亲们不妨收下,每天换着做,饭前喝一碗,鲜美可口,消暑解乏,增进食欲又补充水分,好处很多哦。

●南瓜绿豆汤

绿豆汤清热解暑,是夏天必不可少的。在煮绿豆汤的时候,加几块南瓜进去,营养和口感都更加丰富。

具体制作方法:

第一步:准备食材。绿豆150克、南瓜300克。

第二步:将绿豆中的杂质挑出来,然后清洗干净,浸泡半个小时。

第三步:将南瓜去瓤去皮,然后切成2厘米左右的小块。(南瓜最好选择“老”一点的,这样口感比较好)

第四步:将绿豆和南瓜一起放入电饭锅中,然后倒入1200毫升的清水,选择“煮粥”功能即可。(如果用普通锅来煮,可以煮一锅开水,然后将绿豆放入锅中,煮至绿豆“开花”时,将南瓜放入锅中,煮至南瓜变软即可。如果喜欢甜一点的,还可以放一些冰糖。

第五步:盛出即可食用。

●白萝卜豆腐汤

白萝卜和豆腐,再加一些虾皮,整道汤鲜味十足,做着也省事。成本很实惠,通常几块钱就可以煮一大锅,喜欢的亲们一定要试试看。

具体制作方法:

第一步:准备食材。白萝卜半根、嫩豆腐1块、虾皮适量、香葱适量。

第二步:把白萝卜去皮切成片、嫩豆腐切成块。

第三步:锅中倒入适量的水,然后白萝卜放入锅中,煮至萝卜变软,可以用筷子轻松刺穿。

第四步:把豆腐放入锅中煮开。

第五步:往锅中放入1勺盐、少许鸡精、少许白胡椒粉调味,然后将香葱碎、虾皮放入锅中,再次煮开即可关火。出锅前再淋一点点香油。

第六步:盛出开动吧。

●番茄金针菇豆腐汤

番茄也是夏天的应季蔬菜,搭配豆腐、金针菇一起煮成汤,酸甜开胃,补充维生素C,十几分钟就能上桌。

具体制作方法:

第一步:准备食材。嫩豆腐1块、西红柿1个、金针菇1小把。

第二步:先来给西红柿去皮。用筷子把西红柿扎起来(扎底部就可以了),然后放在火上烧一圈,西红柿皮就裂开了,这样比烧水烫皮要更简单、省时一些。

第三步:把嫩豆腐切成小块、去皮的西红柿切块、金针菇撕开、葱切碎备用。

第四步:锅中倒入少许油,油热后把葱末放入锅中煸炒出香味。再把西红柿放入锅中煸炒均匀,然后放入2勺番茄酱翻炒均匀。

第五步:往锅中倒入一大碗清水。

第六步:把豆腐放入锅中煮开。

第七步:把金针菇放入锅中,然后放入1勺盐调味。

第八步:往锅中放入少许水淀粉搅拌均匀,待锅中的汤再次煮开后即可关火。然后再淋上几滴香油。

第九步:装碗上桌吧。

●鸡蛋豆腐汤

鸡蛋汤这样煮,汤色像牛奶一样白,喝起来超鲜美,制作方法也很简单,喜欢的亲们一定要试试看。

具体制作方法:

第一步:准备食材。鸡蛋3个、嫩豆腐1块、油菜3棵、大葱1段。

第二步:把鸡蛋打散、嫩豆腐切成块、油菜切段、葱切末备用。

第三步:锅中倒入适量的油,油热把鸡蛋放入锅中煎至凝固后打散。

第四步:把葱末放入锅中煸炒出香味。

第五步:往锅中倒入一碗热水。

第六步:大火煮开后转中火炖10分钟,直至汤色变白。

第七步:把豆腐放入锅中煮3分钟,放入1勺盐,少许白胡椒粉调味。

第八步:把油菜放入锅中煮30秒,然后关火,淋少许香油。

第九步:装碗盛出吧。

●山药排骨汤

山药排骨汤,鲜美可口,既可补充水分,又可以健脾开胃,很适合夏天,另外,这道汤是用电饭锅来炖的,很省事省力哦。

具体制作方法:

第一步:准备食材。排骨300克、山药400克、红枣30克、枸杞5克、姜1小块、香葱适量。

第二步:排骨凉水下锅,再放入1勺料酒除腥,大火烧开后撇去浮沫,然后把排骨捞出。

第三步:将排骨、姜片、香葱结、红枣一起放入电饭锅中,再倒入一大碗温水。

第四步:按下电饭锅的“煮饭”按钮,炖煮60分钟。

第五步:把山药去皮切成块放入锅里煮10分钟。然后放入盐、枸杞,再煮10分钟即可。

第六步:盛出开动吧。

●冬瓜薏米排骨汤

夏天雨水多,闷热。又好贪凉,吹空调,吃冷饮等等。久而久之,体内就容易积累湿气。中医认为,体内湿气重,不仅影响健康、精神状态不佳,还容易使身材水肿,造成肥胖等等。这道是冬瓜薏米排骨汤,不光清香宜人,还可祛湿气、利小便等,是非常健康的一道汤水。

具体制作方法:

第一步:准备食材。排骨300克、冬瓜300克、薏米80克。

第二步:排骨清洗干净后,冷水下锅,再放入几片姜,1勺料酒,大火烧开后将排骨捞出备用。

第三步:冬瓜清洗干净,去瓤,然后切成块备用。(把冬瓜皮留下,清热利水的功效更强,也不会将冬瓜煮散。)

第四步:薏米淘洗干净,然后和冬瓜块、排骨一起放到电饭锅中,再倒入1500毫升的清水,盖好锅盖炖1个小时。接下来,放入2勺盐,再炖10分钟即可。(用电饭锅来炖,更省时省力,很适合夏天。)

第五步:盛出开动吧。

●银耳莲子羹

这道汤羹光亮黏稠,美味诱人。入口后银耳香甜润滑,莲子绵软,回味无穷。常喝有润燥、清肺、健脾等功效。

具体制作方法:

第一步:准备食材。银耳1朵、莲子50克、红枣几颗、枸杞5克、冰糖20克。(莲子最好选择去芯的,带芯的莲子会略有苦味)

第二步:提前将银耳放入凉水中浸泡两到三个小时,使银耳充分泡发。

第三步:将泡发好的银耳去掉根部,然后撕成小块。

第四步:莲子提前浸泡一个小时,枸杞和红枣清洗干净备用。

第五步:将银耳、红枣、莲子、冰糖、枸杞一起放入高压锅中,再倒入2000毫升清水。然后压制30分钟就可以了。

●黄瓜蛋花汤

黄瓜蛋花汤,成本2块钱,全程制作不过10分钟,非常省事。饭前喝一碗,鲜美可口,清爽解暑,非常适合三伏天。

具体制作方法:

第一步:准备食材。黄瓜1根、鸡蛋2个。

第二步:黄瓜清洗干净,斜刀切成段。

第三步:将黄瓜切成薄片。

第四步:鸡蛋打散,往碗中放入10毫升凉水,然后搅拌均匀备用。(往蛋液中倒入少许凉水搅拌均匀,可以让做好的蛋花儿汤又薄又散。)

第五步:取一只空碗,放入2勺淀粉,再倒入少许清水,搅拌成水淀粉备用。

第六步:锅中倒入一大碗清水,然后放入黄瓜片,大火煮开。