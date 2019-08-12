近日来，烈日炎炎，暑气正盛，全国开启“蒸锅模式”，不少人暑热难耐，感觉闷热上火，因而选择喝凉茶消暑祛湿。但是你真的适合喝凉茶吗？湖南中医药大学药学院中药学教研室教授吴红娟表示，凉茶并非人人皆宜。不辨体质随意饮用，不仅于健康无益，甚至损伤人体的阳气。

吴红娟介绍，凉茶是传统中草药植物性饮料的通称，全国各地都有凉茶，广东凉茶是中国传统凉茶的典型代表。岭南地区常年高温潮湿多雨，凉茶是人们根据当地的气候、水土特征，以中医养生理论为指导，以中草药为原料，总结出的一种具有清热解毒、生津止渴、解暑除湿等功效的饮料。传统医学认为，适当饮用凉茶，可以清热解暑、祛湿解毒。

但是，凉茶终究是药，不是茶。在常见的凉茶配料中，除了水和白砂糖外，金银花、夏枯草、甘草、菊花、竹叶、土茯苓等，都属于中草药。虽然中医讲究“药食同源”，但由于个人体质不同，并非人人适合饮用凉茶。例如，凉茶中有一味中药叫夏枯草，虽然具有清肝火、散郁结的功效，但其性寒凉，久服会导致一些不良反应。

吴红娟提醒，喝凉茶要因人而异，以下几类人不适合饮用。一是阳虚体质的人。凉茶性味寒凉，阳虚的人，经常会四肢发冷、大便溏稀、小便清长等，让这些人喝凉茶，无异于“雪上加霜”。长此以往，身体会变得越来越弱，大病小病不断。二是经期女性和产妇。女性月经期和产后身体极虚弱，对冷热刺激极为敏感。如果在热天不加节制地饮用凉茶，会使血流缓慢，甚至形成血瘀，引起痛经、月经不调、经量减少，严重的还可能引起闭经等。三是风寒感冒者。夏天人们喜欢开空调，温度过低容易引发感冒，如果表现为怕冷，流清涕，再去喝凉茶，容易加重病情，不利康复。尤其现代白领一族，久坐办公室，体质本就虚寒，更不宜多喝凉茶。四是脾胃不好的老人和儿童。年迈者脾胃功能下降，婴幼儿脾胃功能尚未健全，过于寒凉的凉茶，会损伤脾胃，引起消化不良、腹泻、厌食等。

吴红娟说，市场上的凉茶品种繁多，良莠不齐。但普遍含糖量高，消暑保健功能大打折扣。想要起到消暑利湿的效果，可以试试传统的中医名方“夏桑菊”“六一散”等，可到中药店买。对于大多数人来说，不妨自制凉茶，不但能清热解暑，还可以根据个人口味和体质做出调整，更有针对性。比如，肝火旺用夏桑菊比较好，心火旺用竹叶比较好。总体来讲，自制凉茶配方尽量简单，以3~4种中草药为宜。

荷叶丝瓜茶：鲜荷叶、银杏叶、扁豆花、丝瓜皮、竹叶各15克。洗净后放入锅中，加水煎成药汁，滤去沉渣，加入适量白糖、20克银耳，加入开水冲泡，凉后即可饮用。

金银花饮：金银花、菊花、山楂各50克，蜂蜜100克。金银花泡洗，山楂洗净切碎，菊花淘净，放锅内，注入清水，用文火烧沸，约熬30分钟，沥出药汁。用纱布过滤去渣冷却，蜂蜜缓慢倒入药汁中，拌匀。

乌梅解暑汤：取4颗乌梅，白糖适量，加入1000毫升水，煮20分钟，凉后即可饮用。此茶生津开胃解暑，更适合北方人。

薄荷凉茶：薄荷叶、甘草各6克，加水1000毫升，煮沸5分钟后，放入白糖搅匀。这款凉茶能提神醒脑、开胃清凉，适合夏季胃口不好及脑力劳动者饮用，但平时怕热、爱出虚汗者忌饮。

需要提醒的是，凉茶未必要凉着喝。热着喝凉茶其实效果更佳。夏季暑湿难耐，喝一杯热凉茶，出出汗能够更好地泻火清热。而且，热的凉茶因刚刚煎煮而成，清热解毒、健脾利湿的效果远胜于久置后的。▲