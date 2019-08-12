东南大学附属中大医院康复科副主任 马 明

“你太胖了，必须锻炼了！”这可能是体胖者最常听到的话吧。但胖人运动存在一定风险，一些并不适合肥胖者的运动，反而可能给他们带来伤害。例如胖人跑步时，膝关节承重过高，时间一久难免导致磨损；跳绳会比一般人对膝关节、脚踝关节等造成更多的压力；练平板支撑，腰椎也会产生更多的压力，长时间练习容易造成不可逆的腰部损伤。那么，胖人最适合什么样的运动呢？

对于体胖者（BMI大于28）来说，想要锻炼减肥，首选游泳。通常来说，游泳消耗的热量是陆地运动的两倍，例如游泳1小时可以消耗400~700大卡的热量，并且能让身体很多部位得到锻炼，如手臂、腿部、臀部等，具有良好的减肥效果。

此外，水有浮力，身体只需要承受自身体重10%左右的压力，这样就大大减轻了体胖者膝关节的压力；水也有阻力，使体胖者全身肌肉都能得到更好的锻炼，尤其是胸大肌、三角肌、肱三头肌和背部肌肉群。不过，游泳前一定要做好热身运动，避免肌肉拉伤。