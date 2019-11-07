膝关节难免磨损保膝别忽视“预警信号”

膝关节疼痛、肿胀、僵硬，上下楼梯疼痛加重，坐着再站起时膝部不适加重……生活中，很多中老年人被膝关节症状所困扰。当出现这些症状时，其实膝关节已在向我们传递出“预警信号”：膝关节软骨磨损加剧，需要主人认真保护膝关节了。

膝关节软骨磨损，不可避免

来自郑州市惠济区的袁先生今年49岁，是一家私人健身俱乐部的教练，平时的工作就是教人健身，因为工作的原因袁先生一直认为自己很健康。

今年秋天一到，天气转凉，袁先生开始感觉左膝关节有些僵硬、疼痛，休息几天症状改善很有限。去社区医院拍片也未发现有什么异常，这让袁先生很苦闷：去工作吧，膝关节不给力，影响健身授课和自身形象；治疗吧，又找不到原因。

后听朋友推荐说，河南省直第三人民医院骨科治疗膝关节疾病很有特色，袁先生决定去看看再说。

河南省直三院骨科沙宇主任医师在门诊接待了袁先生。经过详细阅片、查体，沙宇主任初步诊断：其左膝关节炎并内翻畸形，建议行保膝矫形，同时行康复锻炼。

袁先生一听很疑惑：我还算年轻怎么就得膝关节炎了呢，而且症状出现的时间还不长就需要矫形治疗吗？

沙宇主任耐心地解释道，膝关节骨性关节炎是关节软骨磨损导致的，人到中年以后开始出现骨质疏松，在体重载荷的长期作用下，人体骨骼会发生不同程度的沉降。由于内侧受力大，两侧不均匀，就会出现内侧软骨磨损加剧，诱发关节炎。软骨少有神经分布，轻度损伤多无明显症状，待症状难以忍受时，多数已较严重。

听完沙宇主任的专业解释，袁先生办理了住院手续。完善检查后，袁先生接受了左膝微创矫形治疗。治疗次日，他持双拐可下床走路，一周后即健康出院。

保护膝关节，别忽视“预警信号”

据沙宇主任介绍，在30岁到40岁这段时期，大部分人的髌骨软骨已经产生了早期轻度磨损，出现短期的膝关节酸痛，这就是膝关节发出的“预警信号”。40岁到50岁这段时期，在走远路之后膝关节内侧容易出现酸痛，用手轻揉之后缓解。这个“预警信号”提示着人们膝盖内侧半月板可能发生退变。50岁以后，有些人的膝关节会感觉到明显疼痛，这是因为部分软骨的“使用寿命”已到，软骨全层磨损。这时候的“预警信号”就是在提醒人们应该节约使用关节。

当发现膝关节这些“预警信号”时，大家就应该开始注意从运动、饮食、补充关节软骨营养成分等各个方面来保护自己的膝盖了。

如果有关节疼痛、肿胀，要在疼痛能够忍受的范围内轻柔运动，同时避免爬山、爬楼等损伤膝关节的运动。

在饮食方面，要少吃含草酸高的菠菜、番茄、红薯、芹菜等食物，避免因产生草酸钙而导致钙流失。

据了解，近年来，河南省直三院骨科把膝关节专科专病建设放在首位，集中优势力量专注膝关节病的研究，明确以关节微创为特色的发展方向。医院将骨科、康复、运动医学结合起来，打造骨科康复运动医学联盟，成立骨科康复标准化病区，更好地服务于患者。在膝关节疾病的诊断治疗上取得突出进步，已经实现膝关节病诊疗保守、微创、手术治疗一体化。(记者 林辉 通讯员 韩晓峰)