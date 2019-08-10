警惕血管“活火山”粥样硬化斑块 专家支招如何抑制

受访专家/广州中医药大学第一附属医院大内科主任、教授 吴伟

很多中老年人参加单位体检时查出血管有“动脉硬化斑块”，很担心自己很快就得脑中风、心肌梗死，于是惊慌失措地问医生有什么办法能将形成的斑块“溶掉”。广州中医药大学第一附属医院大内科主任吴伟教授介绍，动脉硬化斑块分很多种，最为危险的是动脉粥样硬化的不稳定斑块，一旦破裂就真可能导致脑卒中、心肌梗死。对于这部分病人要积极进行生活方式改变和中西医药物干预，尽可能让斑块稳定，降低斑块破裂风险，但没有任何保健品能将斑块完全溶化掉。

动脉硬化斑块分几种 不稳定的动脉粥样硬化斑块最危险

吴伟介绍，血管的老化属于自然现象，人在幼年时期动脉血管的管径大、管壁光滑，有良好的弹性。随着年龄的增长，血管弹性降低，加上高血压、糖尿病、高血脂、抽烟等危险因素对血管内皮产生损害，致使血管硬化、斑块形成。有的斑块是非常稳定的，就好比是“死火山”，而有些斑块则是不稳定的。在遇到应激的条件或事件时，如精神紧张、劳累过度、环境气候突变等，斑块内部的炎症加剧，就可能破裂，造成斑块表面变得粗糙，或暴露了斑块的内容物，血液中的血小板就会聚集，在短时间内形成血栓，使得脑部或心脏的大血管突然发生阻塞，造成缺血性脑卒中或心肌梗死。

从临床观察看，稳定的动脉硬化斑块比较多见于那些生活方式健康，遵守医嘱且能够长期、规范接受治疗的人群；而不稳定的动脉粥样硬化斑块多见于那些不听从医生劝告的“四高一抽”（即高血脂、高血压、高血糖、高体重、抽烟）人群。但是动脉硬化斑块是否稳定，并不是恒定不变的。稳定斑块也有1/3 逐渐转变为不稳定的。

粥样硬化斑块如何早发现？ 经常头晕、头痛、心绞痛、胸闷心悸或是血管在报警

在动脉硬化斑块中，最危险的就是那些不稳定斑块了，如何才能早知道呢？

吴伟介绍，现在有很多医学检查能够帮助早期诊断，如颈动脉超声检查、心电图检查、冠状动脉造影检查等。另外医生在诊断时也会结合病人的临床症状。如果病人出现一过性脑缺血（表现为头晕、眼前黑蒙甚至晕厥），有时是一过性的失语或偏瘫，且发作越来越频繁，则提示可能有颈动脉或者脑动脉粥样硬化斑块不稳定伴有微小血栓形成；如果经常有心绞痛发作，或频率增加，或程度加重，则提示可能存在冠状动脉粥样硬化斑块不稳定；如果经常出现间歇性跛行，下肢在运动后出现局部疼痛、紧束、麻木或无力感，停止运动后即可缓解，则提示在下肢动脉上有不稳定粥样硬化斑块形成，并且发生血管变窄等。

我自己能做什么？ 迈开腿+管住嘴+情绪管理

如果发现有动脉粥样硬化斑块怎么办？吴伟教授介绍，首当其冲的就是要控制几大高危因素，包括高血糖、高血压、高血脂管理以及改变抽烟、酗酒、久坐不动等不良习惯。

对于这几种高危因素的控制，最基本的要求是改变生活方式，可以归纳为管住嘴、迈开腿。管住嘴就包括少吃高热量、高胆固醇的食物，不抽烟、少喝酒。迈开腿就是要运动保健。生活方式上发生改变了，能够减少新斑块的形成，抑制原有斑块可得进展，有可能使斑块保持相对稳定。

要提醒的是，有动脉粥样硬化斑块的人群，还要注意管理自己的情绪，避免发怒、过度兴奋、过度紧张。因为在这种应激状态下，人体分泌的肾上腺素增多，可引起血压升高、心跳加快、血流加速，长时间则会导致动脉血管内皮的损伤，血液中的脂质渗透于损伤内皮下面，逐渐就会形成粥样硬化斑块。更为危险的是，在高速血流的冲刷下，不稳定的粥样斑块就有可能发生破裂，出现血栓，进一步会导致脑卒中、心肌梗死的发生。

医生能帮我做什么？ 没有保健品能完全溶掉斑块

除了生活方式干预外，还可以借助药物，中西医结合防治是最为理想的医学防治模式。吴伟介绍，西医的治疗以他汀类药物为主，通过降脂和抗炎，起到避免斑块进展和稳定斑块的作用；还有血管紧张素抑制剂或者受体拮抗剂一类能够预防斑块破裂；阿司匹林或氯吡格雷等抗血小板聚集类药物，能够起到预防血栓的作用。此类药物必须在医生指导下使用。

他介绍，中医认为动脉粥样斑块人群较为常见的体质类型为血淤、痰阻、气郁、热痈等，病机以标实为主、本虚为辅，因此治疗调理的原则是活血化淤、涤痰化浊、疏肝理气、清热等。

在门诊，经常有患者问到“有没有什么保健品可以溶掉粥样硬化斑块”，让它完全逆转。吴伟解答，对于斑块破裂后表面形成的急性血栓及时进行溶栓治疗是可以溶掉的。但是对于粥样硬化斑块本身，表面有一层“纤维帽”，无论是西药还是中药，很难使斑块缩小，或经过积极治疗后，仅仅可以让斑块产生微不足道的缩小。如果血管斑块真的发生严重的狭窄或者闭塞，那么医学上还主张用“通波仔”或者植入支架的方法，以改善血流通畅。（记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

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