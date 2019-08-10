老头腰痛老治不好 原来是前列腺癌惹的祸！

受访专家/中山大学孙逸仙纪念医院泌尿肿瘤专科主任、教授 林天歆

老张喜欢下棋，可是近半年来经常是下棋下不到一盘就跑厕所，儿子问他要不要去找医生看看呢，老张摆摆手叹了口气说：“上了年纪都这样，用点力气就能拉出来了。”又过了半年，老张总是腰痛，吃止痛药、贴膏药、敷草药的效果都不好。中山大学孙逸仙纪念医院泌尿肿瘤专科主任林天歆教授接诊后为老张进行了一系列检查，告诉他说很可能是前列腺癌转移到“腰椎骨”导致的腰痛。老张不敢相信：“我不是前列腺肥大吗？怎么腰痛会变成前列腺癌呢？”

七成前列腺癌患者就诊时已是晚期

林天歆解释，前列腺癌早期不易发现，且易和前列腺增生（前列腺肥大）相混淆，如果不提高警惕，大多患者确诊时往往已属于晚期，像老王已经发生了腰椎的转移。根据国内大规模的流行病学调查，国内前列腺癌患者就诊时，70%已属于晚期。据统计，早期前列腺癌5年生存率约70%-90%。没有远处转移的局部晚期患者5年的生存率约30%-50%。远处转移患者的5年生存率仍有20%左右。而且，随着医学的发展，治疗手段也越来越多，患者的5年生存率也越来越高。

前列腺癌早期，多半没症状

前列腺癌早期，绝大多数患者没有症状，当肿瘤阻塞尿道或侵犯膀胱时，则会出现尿频、尿急、排尿困难等症状，甚至出现排尿不出，血尿。到了晚期出现骨转移，就可能会出现骨痛，容易骨折的情况。

如何早期发现前列腺癌？林天歆介绍，前列腺属于男性特有器官，前列腺细胞会分泌一种叫做前列腺特异性抗原（检验报告中显示的缩写为PSA）的蛋白到血液中，正常情况下，PSA的值会在较低的水平。一旦发现肿瘤，则会有大量的PSA释放到血液中，导致血PSA明显升高。同时，当治疗有效时，肿瘤细胞数量减少也会导致血PSA下降。因此在前列腺癌还没有任何症状时可以通过抽血检查揪出它。

林天歆介绍，前列腺癌的治疗手段很多，手术切除、内分泌治疗、放疗、化疗，正规医院的专科医生会根据病人的个体情况来制定精准的治疗方案。

提醒：PSA升高不一定是前列腺癌

林天歆提醒，前列腺癌患者的 PSA会升高，但PSA会升高不一定就是前列腺癌，因为PSA并不是只有前列腺癌细胞才产生，正常前列腺细胞也会产生。因此，良性前列腺增生前列腺细胞增多了，也会导致PSA升高。此外，前列腺炎症、直肠指检、留置导尿等均会导致PSA升高。这就需要有经验的医生来鉴别。医生的金手指会去感觉前列腺的质地、有无结节、压痛等，协助鉴别PSA升高的原因。此外，经直肠B超、多参数磁共振（MR）对于前列腺疾病的鉴别也具有极其重要的价值。最后能够确诊的是，B超引导下的前列腺穿刺活检。也就是说，所有的检查，都是无限接近于真相，哪怕医生99%的确认，也需要病理才能最终确认。（记者 陈映平）