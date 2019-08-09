老酒民酒后头昏 原是脑血管窄了

60多岁的山东大汉老吴是个典型的“老酒民”，每天至少1斤的量，酒足饭饱常常倒头就睡，随性而活导致体重飙升，还患上高血压。可是最近两年他越喝酒越不对劲，总感觉喝酒后头昏、腿无力、身子发软甚至天旋地转。老吴感叹年龄大了，酒量小了，喝一点就上头。直到前两天，老吴喝酒后不仅头昏，还出现右半身阵发性麻木，家人决定带他到医院查查。

到医院检一查，基底动脉狭窄达98%，真可谓“命悬一线”！病情再发展下去，患者极可能发生脑梗死，情况危急。

基底动脉是紧贴在脑干表面，给脑干、小脑等重要结构供血的重要血管。脑干是人的生命中枢，也是大脑联系四肢神经系统的必经之路，所以脑干出现问题，患者轻者四肢瘫痪，重者昏迷，甚至短时间内死亡。如果基底动脉闭塞导致血流中断，患者极可能会有生命危险。

头晕最常见的原因之一就是脑供血不足。脑动脉狭窄，就像自来水管子生了锈被堵住了，血液流不动，大脑就慢性缺血缺氧，继而引起头晕，严重时更是引发脑梗死。脑动脉狭窄常规上可以选择药物治疗、神经介入支架置入血管成形或外科手术（内膜切除、搭桥）。基底动脉很特殊，位置深、毗邻重要结构，外科手术治疗风险高，极少采用。对于老吴这种重度狭窄的病人来说，单纯药物治疗疗效有限，所以血管成形支架置入术是较好的选择，但治疗难度较大。

经过充分准备，我们为老吴进行了治疗。先用微导丝实施侧支血管保护，然后用球囊对狭窄处慢慢加压预扩张，再置入支架解除血管局部狭窄，造影显示狭窄处远端的供血不足明显好转。老吴术后感觉更是明显，变得头脑清晰、双眼明亮、浑身轻松，整个人像年轻了10岁！

颅内动脉狭窄和闭塞主要由动脉粥样硬化等引起，是缺血性脑卒中的重要原因之一，临床上并不少见。预防和控制“三高”(高血压、高血糖、高血脂)、戒烟限酒、保持良好的生活方式是预防缺血性脑血管病的关键。