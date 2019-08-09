梦游，最好寻求医生帮助

丽丽今年7岁，也不知是什么原因，最近一段时间以来，她常常睡到半夜就起床，在房间里无目的地来回走动，五六分钟后自行到床上睡觉。家里人第二天询问她，她却对头天夜里发生的事一无所知。家里人带她到儿科进行各种各样的检查却没有发现异常。奶奶说孩子一定是惹上了鬼神，这是“鬼牵着”，必须送鬼方能保平安，可是迷信活动搞了几次，依然丝毫不见任何效果，孩子仍然梦游。无奈之下，只好到心理门诊咨询。

其实，丽丽患的是“梦游症”，即睡行症，俗称“迷症”。这是一种睡眠障碍，是指熟睡之后，不由自主地下床或出户游走，游走时呈熟睡状态，呼之不醒，自醒后对睡眠期间的活动一无所知。梦游症不是发生在梦中，而是发生在深睡阶段，此阶段集中于前半夜，即入睡后的前2小时~3小时。

游走发作的时间一般为几分钟，多为一些重复性的动作，如小孩起床小解后，就在屋内来回游走，拿起东西又放下；梦游期间可以回答一些简单的问题，但多含糊不清，很少能进行长时间的交谈，能够躲避一般的障碍物，甚至可以乘车，但人处于迷糊状态，有一定的危险性。梦游症多发生在少儿期（6岁~12岁），持续数年，进入青春期后多自行消失，一般男多于女。现代医学认为，梦游症与以下几种因素有关：一是悲伤或心理刺激过度；二是家庭不能给儿童足够的关心和温暖；三是与中枢神经系统发育不成熟有关。这样的孩子脑发育迟缓，觉醒系统机能有障碍，随着年龄的增长，脑功能渐渐变得正常起来，梦游症自然便会消失。

梦游症对自己和他人有一定的危险性。由于梦游与心理因素密切相关，最好及时到心理门诊或者失眠门诊寻求专业医生的帮助，以免延误病情。梦游症无特殊治疗药物，根据临床经验可使用长效催眠药物，如鲁米那，扎来普隆等，能够延长浅睡眠，明显缩短深睡眠，使梦游不易发生，但必须在医生指导下服用药物。同时可配合心理治疗，给予危机干预，如采用以情制情法，用语言、趣闻、故事、奖励等使其心神振奋，并引导其扩大活动范围，多接触社会，开阔心胸，活跃情绪。小孩在睡前不要看惊恐电影、电视、小说或听紧张、吓人的故事，可减少梦游症的发生。