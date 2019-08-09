排便是一种反射性动作，整个反射过程受大脑皮层控制。一般认为，一日排便不多于3次或每周不少于3次；每次大便重量为150g~300g皆在正常范围内，过多则为腹泻，过少则为便秘。

便秘系指肠蠕动减少，大便过于干燥，排便困难、费力，量化指标为便次<3次/周或比以前减少，一般成人2日或儿童4日以上不排大便者为便秘。长期经常便秘者称为习惯性便秘。

功能性便秘常见原因：①不良的饮食习惯，由于进食量不足或食物过于精细，没有足够的食物纤维以致食物残渣过少；②饮水不足及肠蠕动过缓，导致从粪便中持续再吸收水分和电解质；③缺乏锻炼使体内的肠蠕动缓慢；④排入直肠粪便重量压力无法达到刺激神经末梢感受器兴奋的正常值，无法形成排便反射；⑤结肠运动功能紊乱，常见于肠易激综合征；⑥长期滥用泻药；⑦生活不规律和不规则的排便习惯。

器质性便秘常见原因：①直肠与肛门病变；②局部病变导致排便无力；③结肠完全或不完全梗阻；④腹腔或盆腔内肿瘤压迫；⑤全身性疾病导致肠肌松弛；⑥药物不良反应。

临床表现

便秘仅是一种症状，不一定是疾病，是由于粪便在肠内停留过久、水分太少，表现为大便干结，并感到排便费力、排出困难和排不净感。有

些患者会同时出现下腹部膨胀感、腹痛、恶心、食欲减退、口臭、口苦、全身无力、头晕、头痛等感觉，有时在小腹左侧（即左下腹部乙状结肠部位）可摸到包块（即粪便）及发生痉挛的肠管。

药物治疗

非处方药

缓泻药是一类能促进排便反射或使排便顺利的药物，按作用机制可分为容积性、刺激性、润滑性和膨胀性泻药。《国家非处方药目录》收载的缓泻药的活性成分有: 乳果糖、比沙可啶、甘油、硫酸镁、大黄、山梨醇；制剂有开塞露、聚乙二醇散剂、羧甲基纤维素钠颗粒。

乳果糖 在结肠中被消化道菌丛转化为低分子量有机酸，导致肠道内ph值下降，并通过渗透作用增加结肠内容量。成人起始剂量为每日30ml、维持剂量为每日10ml~25ml；7~14岁儿童起始剂量为每日15ml、维持剂量为每日10ml~15ml；1~6岁儿童起始剂量为每日5ml~10ml、维持剂量为每日5ml~10ml；婴儿起始剂量为每日5ml，维持剂量为每日5ml。治疗几天后，可根据患者情况酌减剂量。

比沙可啶 通过与肠黏膜接触，刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排 便。6岁以上儿童一次１片；成人一次1~2片。一日1次，整片吞服。使用阿片类镇痛药的癌症

患者对本药耐受性差，可能会出现腹痛、腹泻和大便失禁，因此不宜服用。本药不应与抗酸药同时服用。

甘油栓 能润滑并刺激肠壁、软化大便，使粪便易于排出，作用温和。一次１枚塞入肛门，一日1~2次，多于给药后３０分钟见效。

硫酸镁 为容积性泻药，作用强烈，用后排出大量水样便，既可单独使用，又可与山梨醇或甘油配伍。成人一次5g~20g。服用的同时应大量饮水。

微生态制剂 可直接补充人体正常生理细菌，调节肠道菌群平衡，抑制并清除肠道中对人体具有潜在危害的细菌。口服，一次4片，一日2~3次。以温开水或温牛奶冲服。

处方药

酚酞 口服，成人一次50mg~200mg；2~5岁儿童每次15mg~20mg；６岁以上儿童每次25mg~50mg，用量根据患者情况而增减，睡前服用。

普芦卡必利 口服，可在一天中的任何时间服用，餐前餐后均可。成人每日一次，每次2mg；老年患者（>65岁）起始剂量为每日１次，每次1mg；不建议儿童及小于18岁的青少年使用本品。

用药注意事项与患者教育

由于形成便秘的原因有很多，各种急慢性病

均可引起，一时解决并非根治，故应找准病因进行有针对性的治疗，或增加运动量、改变不良饮食习惯、多食用蔬菜和水果，尽量少用或不用缓泻药。

缓泻药的作用途径不一，其适应证也不同，但由于药物会损伤肠壁神经丛细胞，造成进一步便秘，故对长期慢性便秘者来说，不宜长期大量使用刺激性泻药。对结肠低张力所致的便秘，可于睡前服用刺激性泻药，以达次日清晨排便的效用，或使用开塞露。对结肠痉挛所导致的便秘，可用膨胀性或润滑性泻药，并在食物中增加纤维的摄入量。

乳果糖适用于肝性脑病患者及长期卧床的老年患者，需长期规律应用，最好不要间断，以维持正常排便。对于妊娠期妇女，如在调整饮食和生活习惯后仍未解除便秘，也可用中等剂量的乳果糖。乳果糖对糖尿病患者慎用；对有高乳酸血症患者禁用。开始服用时，乳果糖常会引起胃肠胀气和腹绞痛，但一般为暂时性症状，服用剂量过大可引起水样腹泻。

口服缓泻药仅为临时措施，一旦便秘缓解即应停用。连续使用缓泻药不宜超过7天，届时若症状仍未缓解，应及时就医。

此外，还应积极治疗原发病和伴发病，尽可能减少药物因素造成的便秘，且应避免滥用泻药。

【摘编自《药学综合知识与技能（第七版·2019）》 中国医药科技出版社出版】