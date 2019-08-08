产后半年查出乳癌，会传给孩子吗

都说母乳喂养对孩子好，新手妈妈张女士（化名）一直努力给孩子最好的营养，而她怎么也想不到，喂奶喂到6个月，白色的乳汁突然变成了血奶，随后她被查出了乳腺癌。但她最崩溃的不是自己的疾病，而是担心癌会随着奶水传给孩子吗？

白色乳汁突然变血奶

新手妈妈查出乳腺癌

张女士今年33岁，是一名公司白领。平时不爱运动的她，怀孕后更是小心谨慎，很少活动。今年1月，她生下了儿子乐乐。作为新手妈妈，张女士做足了功课，深知母乳喂养的好处，她回到单位后依旧坚持给孩子挤奶攒口粮。

1个多月前的一天，她发现自己左侧乳房挤出的乳汁稍稍带了点铁锈红。“之前在网上就看到过资料，说乳汁颜色变成铁锈红是正常现象，可能是乳房内的毛细血管受到挤压破裂导致的，所以我也没在意。”

然而，几天后，张女士在自己的左侧文胸上发现了零星的血迹，挤奶时更是直接挤出了带血的乳汁。这可把她给吓坏了，赶紧到医院检查。但张女士跑了多家医院，做了多次乳房B超，折腾了两三个星期，都没查出什么问题来。

一个星期前，张女士又辗转来到浙江省中医院就诊。“看到张女士带血的乳汁，我就感觉到不太妙，这很像恶性肿瘤的表现。”医院乳腺病中心副主任吕晓皑说，“随后，我们马上对她流出的乳汁做了检查分析，不出所料，在里面发现了癌细胞。”

为了进一步确诊，吕晓皑又给张女士做了穿刺。昨天上午，刚刚拿到报告的张女士看到自己被确诊为妊娠哺乳期乳腺癌，已经是中期。

“癌细胞会随着乳汁传给孩子吗？”跟许多被确诊的妈妈一样，张女士第一时间关心的不是自己的疾病而是孩子。

对此，吕晓皑耐心解答：“妈妈的癌细胞跑到孩子身体里是异体细胞,本身就不容易存活，再加之癌细胞随乳汁进入胃肠道后，经历极酸极碱这样不友好的微环境，基本上不能存活，所以不用太担心会影响孩子。”

单乳单孔出血要警惕

可能是乳癌破裂出血

吕晓皑介绍，妊娠哺乳期乳腺癌是指在妊娠同时发生或产后1年内哺乳期间发生的原发性乳腺癌，它是一种少见特殊类型的乳腺癌，是妊娠阶段最常见的恶性肿瘤。

据文献报道，每3000~10000名孕妇中能发现一例妊娠哺乳期乳腺癌，发病率占所有乳腺癌的0.3%~3.8%。在小于30岁的妇女中，10%~25%的乳腺癌存在于妊娠期。

“虽然妊娠哺乳期乳腺癌发病率不高，但临床上我们接诊的患者越来越多，基本每个月都会碰到。”吕晓皑说，“乳腺癌是激素依赖型肿瘤，当女性处于妊娠期时，体内的雌、孕激素都处于较高的水平，会导致肿瘤迅速增大。乳腺癌的风险本身就是随着年龄的增长而增大，加上随着现代社会的发展，尤其是二孩政策放开后，高龄产妇增多，妊娠哺乳期乳腺癌的发病率也逐渐增加。”

那为什么之前一直查不出呢？吕晓皑解释，主要是因为张女士的癌灶存在于乳管内，体积很小，所以早期无法查出。

而对于张女士早前认为的“毛细血管破裂导致乳汁成铁锈红”，吕晓皑告诉钱报记者，确实会有这样的情况，一般是经过暴力揉按后导致乳房内血管破裂引起，但不久之后颜色就会恢复正常，而且往往是双乳、多孔都有。因此，当出现单乳、单孔出血，就要高度怀疑乳癌破裂出血，应及时到医院就诊。

患者中八成以上是都市白领

患病可能和缺乏运动有关系

钱报记者了解到，张女士没有乳腺癌家族史，平时也不抽烟不喝酒，对自身的健康也比较关注，为何还会中招乳腺癌？吕晓皑解释，年轻女性患乳腺癌的原因非常复杂，其中一个非常重要的原因，就是缺乏运动。据不完全统计，在她接诊的妊娠哺乳期乳腺癌患者中，八成以上是久坐不动的都市白领。

“现代社会，大多数女性好静少动，尤其是上班族，往往久坐不动，特别是上身不动。殊不知，这会增加患乳腺癌的风险。”吕晓皑提到，最新研究表明，无论年龄或体重，女性每天锻炼一个小时可以减少患乳腺癌的风险，每天剧烈运动一个小时可以减少11%的患病几率。

另外，女性在任何时候都不能忽视自己乳房的健康，即使是妊娠哺乳期也不能疏忽检查，尤其是乳腺癌患病高风险的人，包括：12岁前月经初潮、喝酒、高身体质量指数（BMI）指数、久坐不动、抽烟（包括二手烟）以及有乳腺癌家族史的人。

吕晓皑建议，女性在备孕前、孕中期都应做一个乳房B超。如果发现存在可疑问题，隔3个月，也就是在孕晚期再查一次，以免产后哺乳期乳汁干扰检查结果。如果在哺乳期发现乳房有硬块，在通乳、让孩子多吸后仍无好转，要引起警惕，及时到医院就诊。