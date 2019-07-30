丽格学院第二届鼻整形新理念新技术研习班在京召开

2019年7月27日-28日，丽格学院第二届鼻整形新理念新技术研习班在联合丽格第一医疗美容医院召开。

此次学习班，由北京联合丽格第一医疗美容医院院长郭树忠教授和首席鼻整形专家师俊莉主任担任主讲，围绕目前鼻整形医生们最关心的审美及技术两个方面进行详尽阐述。

郭树忠教授表示现如今鼻整形手术十分风靡，从早年间单纯追求鼻梁高度，到前些年夸张高挺的“网红鼻”审美，再到新自然审美的“妈生款”美鼻，鼻整形手术虽更新迭代但终究回归自然。

郭树忠教授通过《鼻整形中美的审视与表现》的理论课程，从审美的重要地位出发，阐述了鼻整形手术的审美方向，作为鼻整形医生如何顺应求美者的审美又能引领健康的审美方向，这是鼻整形医生值得深思的问题。审美是任何整形美容类手术的第一步，鼻整形手术恰恰是对形态塑造要求最高的手术，这对医生的审美素养的要求就更高了。把握审美风向，新自然主义审美催生了自然的鼻整形技术，“妈生款”美鼻就是这一产物。

师俊莉主任在本次研习班共演示了三种不同的鼻整形术式，根据不同患者的适应症，不仅演示了师俊莉主任的特色技术：全耳软骨鼻尖整形技术和真皮脂肪复合组织鼻背移植，更是有一台极其复杂有挑战的高难度手术，让在坐的同行受益颇多，深感不虚此行。

郭树忠教授在现场对演示手术做了详细解说，更是毫无保留的将技术细节和难点解释的非常通透，学员们不仅知其然更是知其所以然，充分显示了联合丽格第一医院开放包容的心态。

曹谊林教授在研习班最后分享了《组织工程可注射软骨在鼻整形中的应用》的课程，组织工程可注射软骨就是一项十分典型的技术创新，自体软骨培育技术就是为了满足软骨量不够、不适宜手术等部分求美者的需求。所以，技术创新不拘泥、无尽头。

审美与技术对于鼻整形手术都是至关重要，一个鼻整形医生通往成熟的道路上，一定是在审美和技术都在不断进步的，本届丽格学院鼻整形研习班不仅是一个理念技术交流的平台，也是通过郭树忠教授和师俊莉近几年创新成果的分享，呼吁行业同仁投身创新，善于思考，造福求美者。

医学技术没有专利，但分享是共赢的，通过丽格学院鼻整形研习班的契机，集结优秀的鼻整形医生，将鼻整形新理念新技术分享的同时，收获的也是对鼻整形领域发展新的思考。

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