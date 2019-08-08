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玫琳凯当选2019全球最佳声誉雇主
“加入意愿”成为突出增长点

2019年08月08日14:19 来源：人民网-人民健康网

近日，玫琳凯在声誉研究所（Ri）2019职场百强研究中荣登“全球最佳声誉雇主”，在百强跨国公司名单中位居第42位。

在这项研究中，声誉研究所调研了15个国家和地区的23万多人。根据企业的发展前景、激励机制、工作环境、领先市场的程度、产品和企业社会责任来评估候选企业。

研究显示，在过去一年，受访者对玫琳凯的“加入意愿”提升了6.2%，在Global RepTrakRepTrak100强研究所评估的所有企业中增幅最大。最终，玫琳凯的总排名超过了全球各行各业中的许多领先跨国品牌。

“玫琳凯是一颗冉冉升起的新星——在‘加入意愿’上的增长幅度位于所有受评估企业之首。”Ri首席声誉官Stephen Hahn-Griffiths表示。“建立促进包容性的职场文化并真正心系员工福祉让玫琳凯这样的企业取得了发展。”

“1963年，玫琳凯·艾施创立了这家梦想公司，她所奠定的一切为我们在员工和客户中建立信赖打下了坚实的基础。”玫琳凯首席人才官Melinda Foster Sellers表示，“创始人所设想的公司是基于‘黄金法则’的，通过践行企业社会责任、不断创新、坚持商业道德和以人为本的管理让世界变得更加美好——所有这些因素让我们今年在声誉研究所的职场领域研究中脱颖而出。我们很荣幸被评为2019年全球最具声誉的雇主之一。”

近年来，玫琳凯在雇主领域收获了众多权威奖项，预示着玫琳凯正在成为当下全球热选的事业发展平台：

全球十大CEO：在声誉研究所的CEO RepTrak 2019评选中，玫琳凯董事长兼首席执行官David Holl入选全球最具声誉的十位CEO。

全美最佳雇主（多元化榜单）：玫琳凯同时在今年跻身福布斯2019年美国最佳多元化雇主，在榜单上的500家公司中排名第150位。

怡安翰威特最佳雇主：玫琳凯中国曾在2017年荣获怡安翰威特最佳雇主奖，该奖项旨在表彰在职场中具有卓越表现的组织。

关于玫琳凯

55年前，作为最初打破玻璃天花板的革新者之一，玫琳凯·艾施带着三个目标创立了自己的美容公司——为女性创造事业机会，提供令人无法抗拒的产品并让这个世界变得更美好。如今，这个梦想已经被孕育成为一家年销售额超过数十亿美元的跨国公司，业务遍布近40个国家和地区。一直以来，玫琳凯都致力于探究“美丽背后的科学”，以制造前沿创新的护肤品、彩妆品、香氛和营养品。通过全球玫琳凯人共同致力的公益项目，玫琳凯也在为越来越多的女性和孩子带去美好的改变。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：徐玥晨(实习生)、李栋)


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