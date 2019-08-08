不同人种皮肤变老特点各异 防晒仍是重要抗衰老手段

青春永驻、对抗衰老是爱美人士的永恒追求。美国波士顿大学医学院科研团队发表于新一期国际期刊《皮肤医学临床》上的研究发现，不同人种皮肤变老的特点不一样，要想保持年轻容貌，需根据自身情况“量体裁衣”，定制抗衰老配方。

研究揭示，深色皮肤人种更易产生色素沉着。非洲裔人群皮肤中含有更多成纤维细胞，这种细胞可促进伤口愈合，产生胶原蛋白，因此，他们皮肤增厚、出现皱纹的时间会更晚；东亚裔人群与西班牙裔人群类似，在皮肤变老的早期阶段不易产生皱纹；高加索裔人群则普遍皮肤比较薄，容易产生皱纹、失去弹性，嘴唇也容易变薄。

研究人员以1970年到2018年发表的41篇相关论文为基础，分析了美国不同人种皮肤老化过程中结构和功能的变化差异，得出了上述结论。

不过论文指出，尽管如此，所有人种皮肤衰老的原因都离不开色素沉着、皱纹和失去弹性这三大“杀手”，促使皮肤变老的一个共同因素是暴露在阳光中的紫外线下，这会导致皮肤变色、胶原蛋白流失甚至患上皮肤癌。

研究人员说，每个人皮肤变老的模式都不一样，但放之四海而皆准的抗衰老手段是做好防晒，其他“驻颜”手段还包括用抗氧化剂、激光等来治疗色素沉着；用肉毒杆菌、软组织填充等来抗皱、改善皮肤松弛等。