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国家卫健委：为不同场所、行业及人群分类制定防护规范指南

2020年02月02日15:53 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月2日电（欧阳易佳）2日，在国家卫健委召开的“公共场所、交通工具以及不同风险人群的健康防护”主题发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长王斌表示，随着目前假期临近结束，各行各业人群陆续返回工作岗位。对此，国家卫生健康委针对不同场所、不同行业各自的特点以及不同人群，分类制定了公共交通工具、公共场所以及不同人群的防护规范和指南。

王斌介绍，正常运行的汽车、火车、飞机、轮船这样一些公共交通工具，一是要加强消毒，增加对候车室、卫生间，包括其他公用设施的消毒频次。二是要加强通风。高铁、地铁、飞机这些公共交通工具上环境相对比较封闭，所以要适当增加空调的换风功率，同时还要增加换气的次数。三是要求公共场所，比如宾馆、商场、超市、办公楼这样一些公共场所和我们的工作场所，也要做好室内的清洁和消毒，加强通风换气和垃圾处理。

“所有的交通工具提倡利用电子显示屏、广播将健康提示、卫生防护指南信息传达给乘客人员。”王斌说，如果是乘坐火车、飞机，尽可能隔位而坐，或者分散而坐；公交尽可能采用自然通风，增加公交车清洗消毒频次；乘坐长途客车返回工作岗位人群，同样建议隔位而坐，分散而坐，同时建议长途汽车隔两个小时到休息区休息，开窗通风；出租车在每日出车载客之前应做好消毒工作。

王斌强调，以上提及场所的工作人员首先要做好个人防护，按照规范戴好口罩，同时要加强手的清洁，另外工作人员不要带病上岗。去公共场所的人群，尽量减少接触公共场所的公共物品和部位，减少和他人接触。同样也要加强对办公楼来访人员管理，做好登记，体温检查等健康监测。

(责编：李栋、孙博洋)


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