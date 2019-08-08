2019年8月1日16:50左右，一位87岁的老人因“牙痛、左肩痛”在家属的陪护下到石羊卫生院（编者注：云南省楚雄彝族自治州）就诊，16:58石羊卫生院完成首份心电图检查，17:01将心电图上传至大姚县人民医院胸痛中心微信平台，胸痛中心医疗总监、心内科主任普开菊及时给出明确回复：急性广泛前壁ST抬高心肌梗死。建议立即给“双抗”，并远程指导卫生院进行快速转诊......

（抵达卫生院后首份心电图16:58）

18:12，救护车绕行急诊科，直达心内科CCU，18:16完成院内首份心电图。但由于患者年龄大，具体发病时间叙述不清，故无法判断是否在溶栓时间窗内，只能尽快采血完善快检肌钙蛋白检查协助推测发病时间决定治疗策略。18:34快检结果报告：肌红蛋白＞500ng/ml，肌钙蛋白4.12ng/ml，BNP1120pg/ml。提示发病在12小时内，有溶栓指征，经筛查排除溶栓绝对禁忌症。在征得患者家属同意并签字后，18:40启动半量静脉溶栓治疗方案，19:08溶栓结束……

（转入心内科首份心电图 18:16）

溶栓过程中患者未出现明显异常反应，21:55患者诉疼痛消失，21:57复查心电图提示ST段明显回落，酶峰提前，中央监护有室性早搏……提示溶栓再通。鉴于患者年龄大，家属拒绝转运PCI，要求留院保守治疗。目前患者各项生命体征平稳。

急性心肌梗死死亡率极高，而该例高龄患者救治成功的关键在于：

1.医护团队合作密切，县乡无缝衔接：卫生院接诊后严格执行急性胸痛处置流程，10分钟内完成首份心电图，及时上传至大姚县人民医院胸痛中心微信平台请求援助，第一时间给“双抗”；县医院胸痛中心及时通过微信平台指导前期处置及快速转诊，开通绿色通道，结合病人的特殊情况果断采取合理有效的治疗措施；

2.选择第三代特异性溶栓剂进行规范化溶栓，溶栓前肝素化；

3.家属高度信任、积极配合。

（大姚县人民医院心内科主任普开菊供稿）